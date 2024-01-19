أونروا : ارتفاع عدد شهداء موظفينا في غزة إلى 151

ارتفع عدد الشهداء في صفوف موظفي الاونروا في قطاع غزة إلى 151 شخصاً مع استمرار العدوان الإسرائيلي لليوم الـ 105.

وبحسب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” فأن العدد الإجمالي للشهداء في صفوف موظفيها وصل إلى 151 شخصاً حتى الآن مشيرة إلى أن انقطاع خدمات الاتصالات يمنع ويعيق عمليات الإغاثة في غزة.

وذكرت الوكالة أن العائلات الفلسطينية تضطر إلى التنقل والنزوح مراراً وتكراراً بحثاً عن الأمان.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى 24762 شهيداً و62108 جرحى.