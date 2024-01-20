عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ماجستير بجنوب الوادى تناقش "أبعاد التشوهات المعرفية وعلاقتها بفعالية الذات بالإعاقة البصرية"

الباحثة
الباحثة

کشفت رسالة ماجستير بـ جامعة جنوب الوادى، عن وجود علاقة سلبية بين التشوهات المعرفية وفعالية الذات، و وجود فروق بين الجنسين في فعالية الذات لصالح الذكور، بينما لم توجد فروق وفقا للمرحلة التعليمية في فعالية الذات، كذلك لم توجد فروق وفقا للجنس أو المرحلة التعليمية في التشوهات المعرفية وفعالية الذات، وتوصلت الدراسة الى أن التشوهات المعرفية تسهم في التنبؤ بفعالية الذات.

 

جاء ذلك خلال مناقشة رسالة ماجستير بعنوان"أبعاد التشوهات المعرفية وعلاقتها بفعالية الذات لدى عينة من ذوى الإعاقة البصرية" للباحثة ضحى رفاعي عبدالرحيم محمود، الباحثة بقسم علم النفس بكلية الآداب بجامعة جنوب الوادي، والتى حصلت خلالها على درجة الماجستير، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، والتوصية بطباعة الرسالة وتداولها بين الجامعات.

وأوصت الدراسة، بتنظيم الندوات وورش العمل لتوعية الطلاب المكفوفين حول التشوهات المعرفية وتأثيرها وطرق الحد منها، مع تقديم برامج إرشادية، لرفع مستوى فاعلية الذات لدى الطلاب المكفوفين، وبتطوير مستوى الخدمات النفسية، وتوفير عيادة نفسية وأخصائيين نفسيين، واجتماعيين مؤهلين لمساعدة الطلاب المكفوفين فى مدارس المكفوفين.

 

صحة قنا: 168 ألف جلسة غسيل كلوى للمرضى بالمستشفيات الحكومية خلال 2023

لعدم تواجدهم.. وكيل تعليم قنا يحيل 17 معلما بمدرسة دشنا الصناعية للتحقيق

 

وأوضحت الدراسة، بإن الإعاقة البصرية تؤثر علي الكفاءة الإدراكية للفرد، فالإنسان المعاق بصرياً لا يستطيع أن يلاحظ ذاته بموضوعية وليست لديه رؤية حقيقية وصحيحة عن صورة جسمه؛ مما يؤثر على تقدير الذات لديه الذي تشكله الخبرات الحياتية المكتسبة عن طريق الحواس المختلفة، كما أنه لا يقوم بمقارنة موضوعية بين ذاته والآخرين؛ لذا فإنه يعتمد كثيراً على الوصف اللغوي للمبصرين في التعرف علي صورة جسمه.

 

واستهدفت الدراسة، فحص العلاقة بين التشوهات المعرفية وفعالية الذات لدى المراهقين المعاقين بصرياً، وكذلك التعرف على تأثير كل من الجنس والمرحلة التعليمية على فعالية الذات والتشوهات المعرفية لدى عينة الدراسة، بالإضافة للتعرف على أبعاد التشوهات المعرفية المنبئة بفعالية الذات لدى المراهقين المعاقين بصرياً.
 

وأكدت الباحثة، أهمية الدراسة التي تأتي من طبيعة العينة التي أجريت عليها الدراسة، حيث تناولت الدراسة مرحلة عمرية مهمة في حياة الفرد وهي مرحلة المراهقة، فهي مرحلة مفترق طرق إذا ما وفرنا لها الفهم والدراسة والتحليل أمكننا مساعدة أبنائنا في تخطي مراهقة سوية خالية من المشكلات والصعوبات وإذا ما أهملنا هذه المرحلة فإن الانعكاسات قد تكون سلبية، بل قد يمتد أثرها السلبي إلى سنوات العمر اللاحقة، مشيرةً إلى أن عينة الدراسة شملت49 من طلاب مدرسة النور للمكفوفين بقنا تتراوح أعمارهم ما بين 12 إلى 18عام.

 

وأضافت الباحثة، بأن أهمية الدراسة تأتي أيضا من الاهتمام بفئة المعاقين بصرياً وما تواجهه هذه الفئة من مشكلات تتعلق بالتشوهات المعرفية وفعالية الذات، بجانب عدم وجود دراسات اهتمت بالعلاقة بين فعالية الذات والتشوهات المعرفية لدى المعاقين بصرياً في البيئة العربية، وخاصة مرحلة المراهقة، ذلك في حدود علم الباحثة، إضافة إلى الاستفادة من نتائج الدراسة بما يظهر فيها من علاقات وفروق ومعرفة العوامل المؤثرة على فعالية الذات والتشوهات المعرفية لدى المراهقين المعاقين بصرياً في توجيه الانتباه إلى تخطيط وإعداد برامج وقائية لفعالية الذات لدى المعاقين بصرياً.

 

عقدت المناقشة فى رحاب جامعة جنوب الوادي، تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور صلاح سليم، عميد كلية الآداب بقنا، والدكتور أحمد قناوى، عميد المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بقنا، والعديد من القيادات الجامعية والإدارية وأسرة الباحثة.

 

وتكونت لجنة المناقشة والحكم من أ.د.أشرف حكيم فارس، أستاذ علم النفس ووكيل كلية الآداب لشئون البيئة وتنمية المجتمع"مشرفا ورئيسا"، وأ.م.د سعاد سعيد محمود استاذ علم النفس المساعد كلية الآداب"عضوا ومناقشا"، وأ.د.عبدالستار محمد إبراهيم وكيل المعهد العالي للخدمة الإجتماعية بقنا "عضوا ومناقشا"، و أ.م.د.حسين أبوالمجد، أستاذ علم النفس الاكلينيكى المساعد ورئيس قسم علم النفس بكلية الآداب ومدير مركز ذوي الاحتياجات الخاصة"عضوا ومشرفا".


 

مناقشة رسالة ماجستير

IMG-20240119-WA0125
IMG-20240119-WA0125
IMG-20240119-WA0129
IMG-20240119-WA0129
IMG-20240119-WA0127
IMG-20240119-WA0127
IMG-20240119-WA0126
IMG-20240119-WA0126
جامعه جامعة جنوب الوادي رسالة ماجستير التشوهات المعرفية ذوي الاعاقة البصرية كلية الاداب قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لأول مرة في تاريخه .. الذهب يصل إلى 4000 جنيه | إيه الحكاية؟

صدمة للجمهور| مدة غياب صلاح عن المنتخب.. وهذا موعد مباراة الرأس الأخضر

سيعود للأهلي.. نجم بيراميدز يفجر مفاجأة مدوية عن مصير رمضان صبحي

ناقد موضة يعلق على ملابس رجوة زوجة ولي العهد الأردني في سنغافورة

رموه للكلاب| تفاصيل صادمة في جريمة الزوجة والعشيق بمدينة بدر.. ماذا فعلا ليلة رأس السنة؟

زيزو في الأهلي .. ضحك هستيري من سيد عبد الحفيظ على الهواء

رد فعل صادم من خالد الغندور بشأن مشاركة إمام عاشور مع المنتخب

ورطة كبيرة| حجم إصابة محمد صلاح ومدة غيابه

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة جنوب الوادي يبحث أعمال مشروع إنشاء جامعة قنا التكنولوجية

لجنة وزارية بجامعة جنوب الوادي الأهلية لتفعيل برنامجي العلوم الإدارية والألسن

ترشيحاتنا

أرخص مويايل سامسونج فى مصر.. سعره مفاجأة

بعد مناقشة مسائل حساسة.. وزيرة خارجية كوريا الشمالية تعود للبلاد من روسيا

نائب رئيس الوزراء الأسبق: يجب اتباع إجراءات وسياسات جديدة لإنعاش الاقتصاد

تطورات الحالة الصحية لجورج وسوف..وهذا ما حدث مع كريم محمود عبد العزيز

زياد بهاء الدين: تخفيض الديون يحتاج بذل جهد كبير لزيادة الإنتاج والنمو

قرار جديد لـ روسيا بشأن عدد الدول المتوفر لها التأشيرة الإلكترونية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مغشوش| هيئة الدواء تصدر تحذيرا عاجلا.. ورئيس الشعبة يكشف حقيقة النواقص

خلي بالك.. علامات البرد تكشف نوعا شرسا من السرطان

يحمي الخلايا من التلف ويقضى على البرد.. عشب يمتلك فوائد خارقة

وصفات طبيعية وطرق طبية.. اليك علاج تجاعيد اليد

فيديو

كلام الله.. قصي خولي: والدي كان مسيحيا وحافظ القرآن الكريم كاملا

رفع حالة الطوارئ.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس

حقيقة ظهور متحور جديد مميت لكورونا في مصر.. رد رسمي

لسبب غريب .. القبض على مزارع أنهى حياة كلب شنقا | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ