الحرب الأهلية في ليبيريا.. أحمد فريد المرسي يتحدث عن روايته "منروفيا".. فيديو

تحدث الكاتب الروائي، أحمد فريد المرسي، عن روايته "منروفيا"، والتي تكشف تداعيات الحرب الأهلية في ليبيريا.

وقال الكاتب الروائي، أحمد فريد المرسي، خلال مداخلة ببرنامج "العاشرة"، تقديم الإعلامي محمد سعيد محفوظ، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "كتبت روايتي منروفيا في عام جائحة كورونا".

وأضاف: "استحضرت الأحداث خلال جائحة كورونا، والرواية ليست مجرد سرد للوقائع التاريخية في هذه الفترة، لكنها تحليل اجتماعي في المقام الأول واسقاطات على الحاضر".

وأشار الكاتب الروائي، أحمد فريد المرسي،: "ليبيريا بالنسبة لي كانت تجربة ذاتية صعبة، وكنت فيها في عام 2001، وكانت تجربة صعبة وأثرت فيها جدا، وهزني الإنسان الإفريقي الذي يعاني نتيجة ظروف لا دخل له فيها".

