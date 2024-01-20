غارات عنيفة على محيط مستشفى الأمل فى خان يونس

تعرض محيط مستشفى الأمل في خان يونس جنوب قطاع غزة الى قصف "اسرائيلي" وغارات عنيفة.

كما شنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة على منطقة بطن السمين جنوب خانيونس.



وفي شمال قطاع غزة تعرضت منطقة جباليا البلد لقصف مدفعي عنيف.

كما قصفت قوات الاحتلال خلال الساعات الأخيرة مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ما أدى لاستشهاد 5 وإصابة العشرات.

وفي مدينة غزة، استشهد وأُصيب العشرات بعد قصف طيران الاحتلال منطقة غربي المدينة، كما واصل قصفه بالطيران والمدفعية المنازل في محيط مجمع الشفاء الطبي، فيما قصفت زوارقه بقذائف المدفعية مخيم الشاطىء.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في وقت سابق أن الاحتلال ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 142 شهيداً و278 جريحاً ما يرفع عدد الضحايا إلى 24762 شهيداً و 62108 جرحى.