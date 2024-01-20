وزير خارجية الإمارات يطالب بتكثيف المساعدات الإغاثية والطبية للمدنيين في غزة

ناقش وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مع نظيره السلوفاني تانيا فاجون نائبة رئيس الوزراء تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها لاسيما الإنسانية.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية؛ فقد استعرضا الجانبان أهمية تكثيف المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار والأولوية القصوى لتأمين الحماية لكافة المدنيين ومنع المزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية في غزة.

وأكد وزير الخارجية الإماراتي علي ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي لإنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد في المنطقة، مشيرا إلى أهمية تعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات أهالي غزة وتكثيف المساعدات الإغاثية والطبية للمدنيين المتضررين من الأزمة الراهنة.

كما بحثا الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتنميتها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان تطلع دولة الإمارات إلى العمل مع سلوفينيا بهدف دفع التعاون المشترك نحو آفاق أرحب من النمو والتطور في المجالات كافة بما يدعم التطلعات التنموية للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما.