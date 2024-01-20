أحدث ظهور لـ صفقة الأهلي الجديدة برفقة أفشة.. شاهد

شارك محمد مجدي أفشة، ستوري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر أفشة برفقة صفقة الأهلي الجديدة وسام أبو علي في احدث ظهور له.

ويستعد الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري

وتقام مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري أحد أيام 17 أو 18 فبراير المقبل بالجزائر.