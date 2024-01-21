فيديوجراف.. 3 أسباب وراء طلاق ياسمين عبد العزيز من العوضي.. تعرف عليها

قالت الدكتورة مها العطار خبيرة طاقة المكان إن هناك 3 أسباب وراء طلاق الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي، الأول هو وضع صورة الفنانة ياسمين عبد العزيز على التورتة في إحدى المناسبات وتقطيعها وأكلها.

وثاني سبب هو "سحر الوسوسة" والذي تحقق من خلال التوقع بانفصالهما هذا العام، وأكدت العطار أنه بمجرد وصول الكلام إلى الأذن، يبدأ العقل بالتفكير فيه.

وحذرت العطار من إهانة ووضع الصور على تورتة عيد الميلاد أو الأبواب وغيرها من الأماكن، وقالت "مش شرط حد يعملك سحر أسود، ممكن أنت تعمله لنفسك".

للمزيد من التفاصيل حول أسباب طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، يرجى متابعة الڤيديو التالي: