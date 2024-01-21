عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديوجراف.. 3 أسباب وراء طلاق ياسمين عبد العزيز من العوضي.. تعرف عليها

صدى البلد

قالت الدكتورة مها العطار خبيرة طاقة المكان إن هناك 3 أسباب وراء طلاق الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي، الأول هو وضع صورة الفنانة ياسمين عبد العزيز على التورتة في إحدى المناسبات وتقطيعها وأكلها.

وثاني سبب هو "سحر الوسوسة" والذي تحقق من خلال التوقع بانفصالهما هذا العام، وأكدت العطار أنه بمجرد وصول الكلام إلى الأذن، يبدأ العقل بالتفكير فيه.

وحذرت العطار من إهانة ووضع الصور على تورتة عيد الميلاد أو الأبواب وغيرها من الأماكن، وقالت "مش شرط حد يعملك سحر أسود، ممكن أنت تعمله لنفسك".

للمزيد من التفاصيل حول أسباب طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، يرجى متابعة الڤيديو التالي:

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتشار مكثف لرجال الأمن أمام منزل مرتضى منصور بالمهندسين والسبب مفاجأة| فيديو

تضعها في مأزق .. صور صادمة لفستان شيرين من حفل joy Awards

800 جنيه|تراجع مفاجئ في سعر الذهب بعد تخطيه 4 آلاف.. وعيار 21 مفاجأة

قرار عاجل في أكبر قضية فساد بمطار القاهرة .. خاص

قرار عاجل في دعوى مرتضى منصور ضد برنامج رياضي شهير

رسميا بتوجيهات رئاسية| موعد زيادة المرتبات والمعاشات للتخفيف عن المواطنين

الذهب يواصل الهبوط.. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

240 مليار جنيه هدية للمصريين| «المالية»: زيادة في مرتبات الموظفين مع بداية 2024

موضوعات متعلقة

بوتين يسبح في مياه متجمدة.. ما السبب؟

مفاجأة بعيار 21 | هل يتوقف الذهب عن الصعود ؟! ..فيديو

زفاف أسطوري للأمير عبدالمتين أشهر عازب في أسيا.. فيديو

بعد ثلاثة أعوام من وفاته.. نجل مارادونا يعلن مقتل والده.. فيديو

1000 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن.. ومصير تجار الدولار|فيديو

احجز شقتك الآن.. شروط وتفاصيل سكن لكل المصريين |فيديو

انخفاض مفاجئ وغير متوقع في أسعار الذهب| ماذا يحدث ؟.. فيديو

هل تعطل الدراسة وتحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس ورفع حالة الطوارئ.. فيديو

ترشيحاتنا

جيش الاحتلال يشن أحزمة نارية بمحيط مستشفى الأمل في غزة

أفغانستان .. مقـ تل شخصين في حادث تحطم طائرة بإقليم بدخشان

القنصل الإيطالي بالقاهرة: نشكر القيادة المصرية لمساعدتها في إجلاء رعايانا من غزة

علي جمعة: رددوا هذا الدعاء حال تأخر الإنجاب.. فيديو

صفقة كبرى.. موقع أمريكي يكشف خطة بايدن لإقامة دولتين فلسطينية وإسرائيلية

الإسترليني بـ 39.22 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية في مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"بحبك".. صور رومانسية لـ منى زكي وأحمد حلمي |شاهد

خطأ فادح في فستان إنجي علي يعرضها للانتقاد| شاهد

شاهد .. برجر الجراد يثير جدلا في السعودية وسعره مفأجاة

فستان مجسم.. ميريهان حسين تسحر جمهورها بإطلالتها في joy awards

فيديو

التراويح والتهجد والاعتكاف.. الأوقاف تعلن ضوابط الصلوات بالمساجد في رمضان

انفصل عن زوجته.. رد صلاح محسن على اتهامه بالخيانة وتسريب محادثات فاضحة

توجيهات رئاسية.. موعد زيادة المعاشات والمرتبات

أمطار وتقلبات جوية عنيفة.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 16

اﻟﻤﺰﻳﺪ