23 يناير.. التعليم يُقيم مهرجان ختام الأنشطة الطلابية للفصل الدراسي الأول

شاركت جامعة عين شمس مهرجانات غنائية ومسرحية مثل مهرجان ابداع ومسابقات الاكتفاء الذاتي للموسيقى والكورال والتمثيل المسرحي والدورات الرياضية كدورة الشهيد الرفاعي ودوري أسرة طلاب من أجل مصر فقد كلف أ.د محمد ضياء رئيس الجامعة قطاع التعليم والطلاب بالتعاون مع قطاع رئيس الجامعة بتنظيم مهرجان منوعات ختام الفصل الدراسى الأول لتكريم الكليات و الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى بمهرجان الاكتفاء الذاتي للتمثيل المسرحي والذي أقيم خلال شهر ديسمبر الماضي.

جامعة عين شمس

وذلك تحت الإشراف والتنسيق الإداري للأستاذ إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب والأستاذ محمد الجمال رئيس الإدارة المركزية لقطاع رئيس الجامعة.

يشارك بحفل المنوعات فرق الفنون الشعبية بالجامعة وفريق كورال اون وفريق هارموني عربي واللذان يحظيان بشعبية جماهيرية كبيرة من خلال مشاركة عدد كبير من الطلاب الموهوبين فنيا من ذوي الهمم وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٢٣ يناير ٢٠٢٤ في تمام الثانية عشرة ظهرا بقاعة المؤتمرات الكبرى بدار ضيافة جامعة عين شمس بجوار كلية الصيدلة وذلك تحت الاشراف التنفيذي للإدارة العامة لرعاية الشباب أ. طارق أحمد القائم بعمل مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب، أ. مصطفي عيسى مدير إدارة النشاط الفني برعاية الشباب.