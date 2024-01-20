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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالأحمر الجريء.. درة تظهر بفستان غير متوقع في حفل joy awards|شاهد

درة
درة

يبدأ حفل joy awards ضمن فعاليات موسم الرياض، والذي يقام في المملكة العربية السعودية، ويضم الحفل مجموعة كبيرة ومتنوعة من الفنانين والفنانات..

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يشبه فستان الزفاف.. مي عمر تثير الجدل بإطلالتها في joy awards

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فستان لافت.. أول ظهور لـ إيمي سمير غانم في حفل joy awards

وتألقت درة، مرتدية فستاناً طويلاً وأنيقاً باللون الأحمر، وتميز الفستان بتصميم أنيق وجذاب ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت “درة”، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها. 

كما اختارت درة، تسريحة ذيل الحصان لشعرها البني الطويل لتتناسب مع ظهورها المميز واللافت. 

وإليكم صور درة

درة صور درة joy awards حفل Joy Awards

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