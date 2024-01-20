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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ندوة دينية عن «حق الجار» ضمن برنامج الرواق الأزهري بكفر الشيخ |صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، فعاليات برنامج «الرواق الأزهري للطفل والأسرة» بالتعاون مع الأزهر الشريف، بمركز شباب المجاز الشرقي، من خلال تنظيم ندوة للطلائع بعنوان «حق الجار».

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جاء ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ٠

استهل فضيلة الشيخ محمود عبد العزيز الندوة بالترحيب بالحضور وتحدث عن حق الجار، موضحاً أن الجار هو الشخص المجاور في السكن وواجب على كل مسلم أن يعين جاره وأن يساعده عند وقوعه فيما يستدعي ذلك، وقد حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإحسان للناس جميعا بل وخص الجار في ذلك حين قال: "ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه".

وأوضح أن أول صور الإحسان للجار حفظ حقوقه والإحسان إلى الجار، لأن ذلك سبيل لمحبتهم وأن الإسلام جعله علامة من علامات أهل الإيمان، وسبب للتفاضل بين الناس ومغفرة الذنوب، ومصدر للمدح والتقدير في الدنيا، كما أن الإحسان إلى الجار هو الدليل على ما إذا كان الشخص محسنا أم لا.

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن برنامج رواق الطفل والأسرة ينفذ في دورته الثانية للعام 2023-2024، داخل مراكز الشباب، وذلك ضمن بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الشباب والرياضة والأزهر الشريف، بهدف تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة، وتبصير النشء نحو الطريق الصحيح، وتوجيه النشء التوجيه الصحيح، والرد على التساؤلات التي ترد في أذهان النشء، وذلك بالاستعانة بعلماء الأزهر الشريف بكفر الشيخ.

ويأتي ذلك ضمن الندوة الثامنة من سلسلة ندوات دورية مرتقبة متنوعة الموضوعات يتم تنفيذها كل يوم سبت على مدار 5 أشهر متصلة بعدد من مراكز الشباب بإشراف جيهان حنفي، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، ومصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة الدكتور أحمد سعد عقل، مدير إدارة الرواق الأزهري ومتابعة تنفيذية لبنى أبو القاسم، مدير إدارة تنمية النشء، مجدي التهامي مدير إدارة شباب الحامول وفريق العمل بمركز الشباب.

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أشرف صبحى وزير الشباب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الازهر الشريف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي

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