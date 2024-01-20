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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

من ١٩٦٩ وحتي ١٩٧٣

5 دفعات .. هندسة القاهرة تخطط للاحتفال باليوبيل الذهبي لخريجي الكلية

هندسة القاهرة
هندسة القاهرة

قال الدكتور حسام عبد الفتاح، عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة إن الكلية تخطط لإقامة الاحتفال باليوبيل الذهبي لخريجي هندسة القاهرة من الدفعات الخمس أعوام ١٩٦٩ و ١٩٧٠ و ١٩٧١ و ١٩٧٢ و ١٩٧٣.  

الاحتفال باليوبيل الذهبي لخريجي هندسة القاهرة 

وأوضح عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة، أنه من المتوقع يكون الاحتفال باليوبيل الذهبي لخريجي هندسة القاهرة من ١٩٦٩ وحتي ١٩٧٣ بعد شهر رمضان، حتي يكون هناك إطار الإعداد للحفل حتى يليق بكبار خريجي الكلية، مشيرًا إلى أنه على الراغبين في الحضور التسجيل عبر الرابط التالي: https://gradform.eng.cu.edu.eg/ceremony.aspx

جامعة القاهرة 

وعلى جانب آخر أجرى الدكتور محمد الخشت، جولة تفقدية للاطمئنان على انتظام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023 / 2024 بجامعة القاهرة الدولية، وفقًا لجداول كل برنامج، وذلك بحضور الدكتورة هبة نوح مساعد رئيس الجامعة بجامعة القاهرة الدولية، والدكتورة رحاب محمود منسق برنامج اللغة الصينية.

واطمأن الدكتور محمد الخشت، خلال جولته، على الالتزام بضوابط أداء الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، وإتاحة كافة سبل الراحة والأمان والدعم لهم، والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها، مؤكدًا حرصه على متابعة سير انتظام الامتحانات وتوفير أجواء ملائمة للطلاب أثناء الامتحانات.

واستمع الدكتور الخشت، خلال جولته، إلى تعليقات عدد من الطلاب حول أسئلة الامتحانات والتي تساهم في قياس مستوى الفهم لديهم.

وأكد الدكتور محمد الخشت، على ضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية مع مراعاة طبيعة كل برنامج ونظام الدراسة به والاختلاف بين المواد النظرية والعملية لضمان أعلى قدر من الموضوعية في تقييم الطلاب وقياس قدراتهم على الفهم والتمييز.

وشدد رئيس جامعة القاهرة، على ضرورة انتظام أعمال الكنترولات بالتوازي مع عقد الامتحانات ليتم التصحيح والرصد بصورة دورية عقب انتهاء الامتحانات لسرعة إعلان نتائج جميع الفرق الدراسية.

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