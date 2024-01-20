رصف طريق «فوة - مطوبس» | صور

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، السبت، أعمال رصف طريق «فوة - مطوبس»، ضمن أعمال مشروعات الرصف بالهيئة العامة للطرق والكباري للعام المالي202‪4-2023م، وذلك تحت إشراف اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة فوة، والجهاز المعاون له.

قال محافظ كفر الشيخ، إنه تم الانتهاء من أعمال رصف الطبقة النهائية لطريق «فوة - مطوبس»، في وجود اللجان الإشرافية والفنية، لافتاً إلى أنه يتابع أعمال الرصف بالمراكز والمدن، لرفع مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين.

وشدد محافظ كفر الشيخ، بالانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية طبقاً للجدول الزمني المحدد لأعمال الرصف في مواعيدها المقررة والمواصفات الفنية المطلوبة ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والطرق لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

وأشار إلى ضرورة قيام اللجان الفنية بمتابعة أعمال الرصف ميدانيا على الطبيعة ومراعاة المقاييس الفنية المطلوبة، وقياس درجة الحرارة للأسفلت بتوقيتات متتالية، وسحب عينة عشوائية من طبقة الأسفلت لإرسالها إلى المعامل المتخصصة ومراجعة طبقة التشريب M. C. O، والتأكد من إتمام مراحل الرصف بالمعايير والمواصفات الفنية المحددة، لتحسين شبكة الطرق، وتعزيز معدلات التنمية بالمحافظة.

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