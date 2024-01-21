عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد القبض على إمبراطور الذهب.. مفاجأة سعيدة للمصريين

أرشيفية
أرشيفية

يلاحق رجال الأمن من وزارة الداخلية الخارجين عن القانون، خاصة المتلاعبين بالعملات الأجنبية والمعادن النفيسة، لاسيما وأن سوق الذهب شهد تقلبات كبيرة خلال الأيام الماضية، وألقت قوات الأمن القبض على إمبراطور الذهب في مصر وتباشر الجهات المختصة التحقيق معه.

ويعرض موقع “صدى البلد” النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة والمشاركين فى  ، والتى جاءت كالتالى: 

هناك تشريعات صارمة لمنع التلاعب بالأسعار في سوق الذهب، لمواجهة مخطط ضرب سوق الذهب، أبرز هذه القوانين الرقابة على المعادن الثمينة، وقانون العقوبات، حيث تضمنت عقوبات رادعة تصل للحبس 5 سنوات و500 ألف جنيه غرامة.

 

 

كما أن سوق الذهب تشهد حالة تلاعب فى الأسعار فيما تغيب أى آلية تسعير واضحة، وفقا لعدد من الخبراء وتجار الذهب، الذين يرون أن ارتفاعات الأسعار فى الفترة الأخيرة غير منطقية ومبالغ فيها خاصة مع تراجع أسعار المعدن الأصفر عالميا.

التلاعب بأسعار الذهب

ونلقى الضوء على القوانين والتشريعات المنظمة لتلك الجرائم حال التلاعب بأسعار الذهب بداية من قانون العقوبات مرورا بقانون حماية المستهلك، وقانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2002، فضلا عن قانون التموين رقم 95 لسنة 1945 المعدل، خاصة وإن مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك هما الأجهزة الأهم في الرقابة على محتكري السلع وحائط الصد الأول ضد جشع التجار المتلاعبين بالأسعار.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة | حسام حسن مديرًا فنيًا للزمالك .. تفاصيل

نهاية رحلة الزعيم| عادل إمام يقرر اعتزال الفن ونجله يكشف السبب

تقلبات جوية عنيفة وممطرة| تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

قرار مفاجئ في الزمالك بعد الخسارة من الوحدة الإماراتي

بوتين يشارك السيسي في افتتاح مشروع القرن الحادي والعشرين

أنزل بالبرنص .. منشور صادم من ياسمين رئيس بسبب حفل joy awards

الأمطار تضرب.. الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية وحالة الطقس خلال الفترة المقبلة

لاعب سوبر| مهيب عبد الهادي يعلن أولى صفقات الزمالك في يناير 2024

ترشيحاتنا

صلاة قيام الليل بالتفصيل .. من أفضل العبادات وأعظمها في الثواب

زيارة مكوكية لرئيس الوزراء لـ أسوان.. استغرقت 11 ساعة وشملت 18 موقعا|تفاصيل

استغل عمله في ترويج المخدرات.. حكم رادع من جنايات القاهرة ضد سائق ميكروباص

سعر الدولار في البنوك اليوم 21-1-2024

بطلان الدرجة العلمية لطالب الجامعة في هذه الحالة.. وفقا للقانون

أحدث أسعار سكودا كودياك في مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

راكب يوثق رحلته مع سائقة توكتوك هندية

اتعلم الشتائم والحلفان.. روبوت ذكاء اصطناعي يسب العميل ويهاجم شركته

كأنه حقيقة.. الممثلة «نورا فتحي» تكشف حقيقة فبركة المقاطع والأصوات بالذكاء الاصطناعي

نفس تسريحة الشعر.. ياسمين صبري تتحدى جورجينا في حفل joy awards

فيديو

محمد إمام: لم أتوقع قوة نجاح أبو نسب مع تفاقم القضية الفلسطينية ..فيديو

هتتجوز وعندها طفل.. خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف تكشف جديدا عن ياسمين عبد العزيز

إنت فاضية.. أخو ياسمين عبد العزيز يهاجم بسمة وهبة بسبب طلاق شقيقته

ميمي جمال أول الوافدين لحفل الـ joy awards | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 16

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ألمانيا والإبادة الكيوت

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ