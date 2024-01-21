عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الجزائر تحتج رسميا ضد طاقم تحكيم مباراة بوركينافاسو بأمم أفريقيا

الجزائر وبوركينا
الجزائر وبوركينا فاسو - كاس الأمم الأفريقية

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم تقديم احتجاج رسمي ضد طاقم تحكيم المباراة الذي أدار مباراة الجزائر أمام بوركينا فاسو، اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 والمقامة حاليا في كوت ديفوار.

وأكد المتحدث الإعلامي لدى الاتحاد الجزائري، صالح باي عبود، تقديم الاتحاد لاحتجاج ضد الحكم الجنوب أفريقي أبونغيل توم، الذي أدار هذه المواجهة.

كان المنتخب الجزائري لكرة القدم قد تعادل أمس، أمام نظيره البوركيني في مباراة مثيرة شهدت 4 أهداف لكلا الفريقين.

وبهذا التعادل أصبح في رصيد المنتخب الجزائري نقطتين، بعد بوركينا فاسو (4 نقاط)، فيما يملك المنتخب الأنجولي نقطة واحدة، وموريتانيا 0 نقاط.

كما سيخوض الخضر آخر مباراة من دور المجموعات، الثلاثاء المقبل بمواجهة المنتخب الموريتاني.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة | حسام حسن مديرًا فنيًا للزمالك .. تفاصيل

نهاية رحلة الزعيم| عادل إمام يقرر اعتزال الفن ونجله يكشف السبب

بوتين يشارك السيسي في افتتاح مشروع القرن الحادي والعشرين

إحنا أحسن من أوروبا.. مساعد وزير التموين يفجر مفاجأة عن السلع في مصر.. ماذا قال؟

صدمة للجماهير الحمراء.. أحمد حسن يعلن رحيل نجم الأهلي

قرار مفاجئ في الزمالك بعد الخسارة من الوحدة الإماراتي

متحدث الحكومة يكشف حقيقة تعويم الجنيه

الأمطار تضرب.. الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية وحالة الطقس خلال الفترة المقبلة

ترشيحاتنا

السعودية تحذر من خطورة تصاعد التوتر في المنطقة

نفس تسريحة الشعر.. ياسمين صبري تتحدى جورجينا في حفل joy awards

حكم استخدام الموسيقى للمساعدة في التعليم.. دار الإفتاء توضح

بعد ارتفاعها.. 16 حلا لخفض أسعار الأسماك في الأسواق| تفاصيل

نعتز بكم ولايوجد اتفاق بأي شكل.. صدى البلد رداً على بيان الإسماعيلي

نقبوا عن الآثار في منزل.. محاكمة 3 متهمين بعابدين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحب وعمايله.. شاب ينتحل شخصية صديقته لتأدية الامتحان بدلا منها

هل تعود شيرين لحسام حبيب؟.. صور أثارت الجدل للثنائي على السوشيال ميديا

بسلسلة وحلق وتاتو.. عمرو دياب يثير الجدل في حفل Joy awards

بفستان ذهبي مُحتشم.. نجاة تفاجئ الجمهور في حفل joy awards |شاهد

فيديو

محمد إمام: لم أتوقع قوة نجاح أبو نسب مع تفاقم القضية الفلسطينية ..فيديو

هتتجوز وعندها طفل.. خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف تكشف جديدا عن ياسمين عبد العزيز

إنت فاضية.. أخو ياسمين عبد العزيز يهاجم بسمة وهبة بسبب طلاق شقيقته

ميمي جمال أول الوافدين لحفل الـ joy awards | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 16

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ألمانيا والإبادة الكيوت

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ