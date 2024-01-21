الجزائر تحتج رسميا ضد طاقم تحكيم مباراة بوركينافاسو بأمم أفريقيا

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم تقديم احتجاج رسمي ضد طاقم تحكيم المباراة الذي أدار مباراة الجزائر أمام بوركينا فاسو، اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 والمقامة حاليا في كوت ديفوار.

وأكد المتحدث الإعلامي لدى الاتحاد الجزائري، صالح باي عبود، تقديم الاتحاد لاحتجاج ضد الحكم الجنوب أفريقي أبونغيل توم، الذي أدار هذه المواجهة.

كان المنتخب الجزائري لكرة القدم قد تعادل أمس، أمام نظيره البوركيني في مباراة مثيرة شهدت 4 أهداف لكلا الفريقين.

وبهذا التعادل أصبح في رصيد المنتخب الجزائري نقطتين، بعد بوركينا فاسو (4 نقاط)، فيما يملك المنتخب الأنجولي نقطة واحدة، وموريتانيا 0 نقاط.

كما سيخوض الخضر آخر مباراة من دور المجموعات، الثلاثاء المقبل بمواجهة المنتخب الموريتاني.