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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نصائح علاجية للخلص من سلسل البول نهائيا

علاج سلس البول
علاج سلس البول

سلس البول هو حالة تتميز بصعوبة في ضبط التحكم في عملية التبول، ويمكن أن يتسبب في تسرب البول بشكل غير مقصود، قد يكون لعدة عوامل دور في حدوث سلس البول، بما في ذلك ضعف عضلات الحوض والمثانة، التهاب المسالك البولية، العصبية، انخفاض هرمون الاستروجين في النساء بعد انقطاع الطمث، والتشنجات العضلية، بحسب ما نشره موقع هيلثي:

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علاج سلس البول

من الناحية العلاجية، هناك عدة خطوات يمكن اتخاذها للتعامل مع سلس البول:

ممارسة التمارين العضلية لتقوية عضلات الحوض: تشمل هذه التمارين تقوية عضلات الحوض التي تساعد في ضبط وتحسين السيطرة على التبول. يمكن استشارة الطبيب أو الأخصائي العلاج الطبيعي لتوجيهك إلى التمارين المناسبة.

تقليل استهلاك المشروبات المنبهة: الكافيين والكحول والمشروبات الغازية قد يؤدي إلى زيادة التبول وتهيج المثانة. من الأفضل تجنبها أو تقليل استهلاكها.

الحفاظ على وزن صحي: السمنة قد تزيد من ضغط المثانة وتؤثر على عملية التبول. الحفاظ على وزن صحي قد يساعد في تحسين أعراض سلس البول.

استشارة الطبيب: إذا استمرت مشكلة سلس البول وتأثرت حياتك اليومية، فمن المهم استشارة الطبيب. قد يقوم الطبيب بتقييم حالتك وتوجيهك إلى العلاج المناسب، مثل العلاج الدوائي أو العلاج الجراحي في بعض الحالات.

مهمة إجراء فحص طبي والحصول على تشخيص من قبل الطبيب المختص لتحديد السبب الدقيق لسلس البول ووضع خطة علاج مناسبة لحالتك.

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