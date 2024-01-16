أسباب خفية لحرقان البول.. تعرف عليها

حرقان البول هو عرض شائع يمكن أن يشير إلى وجود مشكلة صحية في الجهاز البولي، قد تكون أسباب حرقان البول عديدة، كشف عنها موقع إكسبريس .

أسباب خفية لحرقان البول

التهاب المثانة: يعتبر التهاب المثانة (التهاب المثانة) السبب الأكثر شيوعًا لحرقان البول. يحدث التهاب المثانة عندما تصاب المثانة بالتهاب بكتيري، ويترافق عادة مع أعراض أخرى مثل التبول المتكرر والشعور بالحاجة الملحة للتبول وألم أسفل البطن.

التهاب الجهاز البولي العلوي: يمكن أن يمتد التهاب الجهاز البولي العلوي إلى الكلى والحالب والحالب الكلوية، ويسبب أعراضًا مثل حرقان البول وألم في الظهر والتبول المتكرر.

التهابات الأعضاء التناسلية: بعض التهابات الأعضاء التناسلية، مثل التهاب المهبل أو التهاب البروستاتا، يمكن أن تسبب حرقان البول عندما ينتقل الالتهاب إلى مجرى البول.

حصى الكلى: تشكل الحصى في الكلى عند ترسب المعادن والملح في البول، وقد يتسبب مرور الحصى عبر المجرى البولي في حرقان وألم.

التهيج الكيميائي: قد يحدث التهيج في مجرى البول نتيجة لاستخدام المنتجات الكيميائية المهيجة مثل الصابون القوي أو المنظفات.

التهاب الحالب: يمكن أن يسبب التهاب الحالب (التهاب الحالب البكتيري) حرقان البول وألمًا في منطقة العجان.

إذا كنت تعاني من حرقان البول المستمر أو إذا كانت الأعراض شديدة ومزعجة، فمن المهم زيارة الطبيب لتقييم الحالة وتشخيص السبب الدقيق، قد يتضمن العلاج استخدام المضادات الحيوية لعلاج العدوى البكتيرية وتوجيهات أخرى حسب التشخيص.