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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

خطوات التسجيل لأداء الخدمة العامة لخريجي الجامعات والمعاهد

الخدمة العامة
الخدمة العامة

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين، عن كيفية أداء الخدمة العامة، والتي أعلنتها وزارة التضامن الاجتماعي لخريجي الجامعات والمعاهد العليا، وكيفية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لتكليف أداء الخدمة العامة، والمجالات المطلوبة.

 ويقدم موقع صدي البلد، رابط وخطوات التسجيل لأداء الخدمة العامة لخريجي الجامعات والمعاهد العليا، وفقا للموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعى.

الخدمة العامة

خطوات التسجيل لأداء الخدمة العامة لخريجي الجامعات والمعاهد


أتاحت وزارة التضامن الاجتماع، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، إمكانية تسجيل نموذج مكلفي الخدمة العامة من خريجي الجامعات والمعاهد العامة، وذلك عبر هذا الرابط.

تسجيل الاسم.

تسجيل رقم المرور.

إدخال عدد من البيانات والأوراق المطلوبة، بداية من 3 سبتمبر المقبل، والتي تتمثل في:

  • 2 صورة من الموقف من التجنيد بالنسبة للذكـور.
  • 3 صور شخصية.
  • صورة من البيانات الذي يسجلها المكلف على منظومة التسجيل الإلكتروني بوزارة التضامن الاجتماعي.
  • 2 صورة من المؤهل الدراسي.
  • 2 صورة من بطاقة الرقم القومي.
  • التوجه إلى مكاتب الخدمة العامة بدائرة محل إقامتهم للتسجيل

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 يقوم المتقدم لأداء الخدمة العامة، يستوفي الخريج نموذج «1خ ع» محددا المجال الذي يرغب في الالتحاق به، وهو ما بين المجالات التالية:

قطاعات رعاية الأيتام والمسنين.

الأسر البديلة.

خدمات الطفولة.

الخدمات التعليمية.

أنشطة بنك ناصر الاجتماعي.

المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

برامج «وعي، فرصة، تكافل وكرامة، المشروطية الصحية، 2 كفاية، لا أمية مع تكافل وكرامة، أطفال بلا مأوى».

 الأسر المنتجة.

 محو الأمية.

التأمينات الاجتماعية.

وزارة التضامن الاجتماعي تكافل وكرامة المبادرة الرئاسية حياة كريمة التضامن الاجتماعي الجامعات والمعاهد العليا

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