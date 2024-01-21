عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مدير تعليم الإسكندرية: لا شكاوى من امتحان اللغة الإنجليزية الشهادة الإعدادية

الدكتور عربي أبوزيد
الدكتور عربي أبوزيد يلتقي أولياء الأمور

التقى الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية مع أولياء الأمور أمام مدرسة الشهيد النقيب محمد أحمد عبده بإدارة شرق و طمأنهم على مستوى الامتحانات، مؤكدًا لا شكاوى من امتحان اللغة الأجنبية.

وقال أبوزيد إن غرفة العمليات المركزية بالمديرية وغرف العمليات بالإدارات التعليمية لم تتلقَّ أية شكاوى بشأن امتحانات اليوم، مؤكدًا انضباط الامتحانات في يومها الثالث دون مشاكل.

مدير تعليم الإسكندرية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

وكان الدكتور عربي أبوزيد ، قد أجرى جولة مرورية لمتابعة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بعدد من مدارس المحافظة في يومها الثالث وسط حالة من الانضباط والالتزام بكافة القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات، مؤكدًا عدم تلقي أي شكاوى بشأن امتحانات اليوم.

وأشاد أبوزيد بانضباط اللجان ووجود جدول الامتحانات في مكان واضح وكذلك دليل اللجان والالتزام بكافة التعليمات الخاصة بأعمال الامتحانات ،  كما تفقد لجان مدرسة السيرة الحسنة الإعدادية بنات، ولجنة مصطفى النجار الرسمية لغات بذات الإدارة.

يأتي هذا في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومحمد الشريف محافظ الإسكندرية بمتابعة انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/ 2024.

الاسكندرية التربية والتعليم والتعليم الفني الإدارات التعليمية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الشهادة الإعدادية امتحانات الشهادة الاعدادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تضعها في مأزق .. صور صادمة لفستان شيرين من حفل joy Awards

800 جنيه|تراجع مفاجئ في سعر الذهب بعد تخطيه 4 آلاف.. وعيار 21 مفاجأة

السيسي: مصر لن تسمح بأي تهديد لأمن الصومال

الذهب يواصل الهبوط.. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

رسميا بتوجيهات رئاسية| موعد زيادة المرتبات والمعاشات للتخفيف عن المواطنين

تقلبات جوية عنيفة وممطرة| تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

ياسمين صبري بموقف محرج.. ماذا حدث بحفل joy awards 2024؟

سعر الذهب في مصر اليوم 21-1-2024

ترشيحاتنا

أول تعليق من محمد صلاح على إصابته أمام غانا

سقوط قتيلين.. تفاصيل جديدة بشأن الغارة الإسرائيلية على جنوب لبنان| فيديو

حافظوا على بلدكم.. السيسي يوجه رسالة قوية للمصريين.. تفاصيل

أقوى موبايل سامسونج في الفئة المتوسطة.. هتوفر فلوس كتير

محدش هيوافق على كده.. الرئيس السيسي يوجه رسالة عاجلة لـ إثيوبيا

الرئيس السيسي: لن نسمح لأي جهة بتهديد أمن الصومال


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب «بنقدر ظروفك».. أحمد الفيشاوي يتزوج من مي سليم

بعد الأزمة والاعتذار.. صور لم تشاهدها من قبل لعائلة صلاح محسن

حميد الشاعري يشعل حماس الجمهور في حفله بالزمالك

13 عاما.. طفـ.لة أمريكية تنقذ نفسها من الاختطاف باستخدام "لافتة غريبة"| صور

فيديو

الفلسطينيون ليسوا بشرا مثلنا.. صحفي إسرائيلي يكشف 3 مبادئ تؤمن بها تل أبيب|فيديو

بحب أروح المقابر.. فنانة شهيرة تثير الجدل بتصريح غريب.. فيديو

بعد الصلح بينهما.. أصالة تعلق على جائزة أنغام في حفل joy awards

تنحبس له الأنفاس.. مقطع فيديو للحظة سقوط مدير شركة أمام موظفيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 16

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ألمانيا والإبادة الكيوت

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ