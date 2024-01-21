مدير تعليم الإسكندرية: لا شكاوى من امتحان اللغة الإنجليزية الشهادة الإعدادية

التقى الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية مع أولياء الأمور أمام مدرسة الشهيد النقيب محمد أحمد عبده بإدارة شرق و طمأنهم على مستوى الامتحانات، مؤكدًا لا شكاوى من امتحان اللغة الأجنبية.

وقال أبوزيد إن غرفة العمليات المركزية بالمديرية وغرف العمليات بالإدارات التعليمية لم تتلقَّ أية شكاوى بشأن امتحانات اليوم، مؤكدًا انضباط الامتحانات في يومها الثالث دون مشاكل.

وكان الدكتور عربي أبوزيد ، قد أجرى جولة مرورية لمتابعة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بعدد من مدارس المحافظة في يومها الثالث وسط حالة من الانضباط والالتزام بكافة القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات، مؤكدًا عدم تلقي أي شكاوى بشأن امتحانات اليوم.

وأشاد أبوزيد بانضباط اللجان ووجود جدول الامتحانات في مكان واضح وكذلك دليل اللجان والالتزام بكافة التعليمات الخاصة بأعمال الامتحانات ، كما تفقد لجان مدرسة السيرة الحسنة الإعدادية بنات، ولجنة مصطفى النجار الرسمية لغات بذات الإدارة.

يأتي هذا في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومحمد الشريف محافظ الإسكندرية بمتابعة انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/ 2024.