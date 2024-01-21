بيراميدز يقترب من صفقة جديدة مع لاعب النادي المصري

أعلن أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن اقتراب بيراميدز من ضم لاعب النادي المصري مروان حمدي.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي “فيسبوك”: "بيراميدز يقترب من حسم صفقة مروان حمدي، مهاجم المصري، بعد الاتفاق على كل التفاصيل".

وكشف الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة من العيار الثقيل حول انتقال عبد الله السعيد، لاعب بيراميدز، لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية: “عبد الله السعيد لديه رغبة قوية في الانتقال لنادي الزمالك خلال يناير، ويرغب في ختام مسيرته داخل القلعة البيضاء”.

وأوضح شوبير: “عبد الله السعيد لديه رغبة مؤكدة في ختام مشواره الكروي الأول بنادي الزمالك، خاصة أنه بدأ مسيرته بصفوف فريق جماهيري هو الإسماعيلي، وحقق بطولات مع الأهلي، ويريد أن يكون مشهد وداع الملاعب داخل صفوف فريق جماهيري بحجم الزمالك”.

وأشار شوبير إلى أن الأيام المقبلة قبل غلق باب الانتقالات الشتوية في يناير الجاري، قد تشهد تحركا جديدا في انتقال عبد الله السعيد إلى الزمالك، في ظل وجود رغبة كبيرة من اللاعب.

وأكد شوبير أن هزيمة الزمالك أمام الوحدة الإماراتي بثلاثية قد تدفع مجلس الزمالك لعقد صفقات قوية خلال يناير لتدعيم الفريق.