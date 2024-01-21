قبل مباراة الرأس الأخضر.. محمد صلاح: "العقلية" الفارق بين لاعبي مصر وأوروبا

قال محمد صلاح، قائد منتخب مصر، قبل مباراة الرأس الأخضر في بطولة أمم أفريقيا، التي سيغيب عنها بسبب الإصابة، إن الأجواء وارتفاع الرطوبة في كوت ديفوار أمر تعيشه كل المنتخبات، وليس مصر فقط.

وأضاف محمد صلاح، خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة كاب فيردي:" الفارق بين لاعبي مصر وأوروبا هي العقلية ويجب أن تسمح مصر للاعبين بالخروج للاحتراف مثلما يحدث في باقي المنتخب ويجب أن نتوقف عن تنجيم اللاعبين بشكل أكبر من اللزوم.

وأكمل:" الكرة في إفريقيا تتطور بشكل كبير وإمكانات لاعبي مصر متقاربة مع لاعبي أوروبا، لكن العقليات مختلفة، وهذا هو الفارق.