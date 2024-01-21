رد عاجل من محمد صلاح عن إتهامه بالهروب من لقاء غانا

علق محمد صلاح، قائد منتخب مصر، على الانتقادات التي وُجهت له بعد التعادل مع منتخبي موزمبيق وغانا في بطولة أمم أفريقيا المقامة في كوت ديفوار.

وقال محمد صلاح قبل مباراة كاب فيردي:أنا مش جاي ألعب كرة فردية وبلعب كرة جماعية، لم نكن موفقين، لكن الأداء يتحسن من مباراة لأخرى، وأثق في زملائي في المباراة المقبلة..

لا أتخيل أن يهرب لاعب من تمثيل منتخب بلاده

أضاف صلاح في المؤتمر الصحفي للمباراة التي ستقام غدا: متفائل باللاعبين ونتيجة مباراة الغد، وأتمنى الفوز ببطولة أمم أفريقيا، وللعلم لا أشاهد ما يقال عني، وأنا متفهم الانتقادات وهذا أمر طبيعي في حالة الخسارة، وفي ناس بيدعموا المنتخب، أشكرهم.

واختتم: لا أتخيل أن أي لاعب يهرب من تمثيل منتخب مصر.