منتجو أيادي مصر بالشرقية يشاركون في معرض الحرف اليدوية بأسوان

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اهتمام الدولة وقيادتها السياسية بدعم وتطوير الصناعات الحرفية وما تساهم به في التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب وتنمية المجتمعات المحلية عن طريق إطلاق مبادرة " أيادي مصر" لدعم إنتاج وتسويق المنتجات الحرفية والتراثية باعتباره مشروعاً قومياً يستهدف المرأة والشباب والأسرة المصرية.

أشار محافظ الشرقية إلى قيام المحافظة بالمشاركة بجناح يضم ثلاثة من عارضين منتجي مشروع أيادي مصر بمحافظة الشرقية بمعرض «أيادى مصر» والمقام بمدينة أسوان تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وذلك بحديقة بلازا درة النيل بمحافظة أسوان، والمستمر حتى الثاني والعشرين من الشهر الجاري بمشاركة ٢٠ محافظة ويضم أكثر من 90 عارضا من ، والشباب، وكبار السن و ذوي الهمم، والسيدات.

وأضاف أنه يحتوي المعرض على أكثر من ٣٥ حرفة يدوية وتراثية، منها حرف الخيامية، والمنتجات النحاسية، والصدف، والجلود، والمنسوجات، والاكسسوارات، والأحجار الكريمة، والشيلان والعبايات، والحقائب السيناوية والفخار، والتمور، والعسل الأسود، والكليم، والمنتجات الزجاجية والبامبو، والخوص، والمنتجات الخشبية، والسجاد، والخزف، والفخار، وورق البردي، والتماثيل، والكروشيه، والمفروشات المطرزة، ومنتجات الخوص، والجلد، ولوحات فنية مشكلة بالصلصال الحراري، والصابون الطبيعي، ولوحات رسم بالرمال.

كما كلف محافظ الشرقية مديرة إدارة السياحة بالديوان العام بتوفير انتقالات وإقامة بمحافظة أسوان للعارضين من مشروع أيادي مصر بمحافظة الشرقية لتيسير اشتراك العارضين، لافتاً إلى مشاركة منتجي أيادي مصر بمحافظة الشرقية بالعديد من المنتجات والمعروضات أبرزها ( البردى والعرائس الخشبية والكليم والريزن ومنتجات الجلد الطبيعي والأكسسوارات والأزياء البدوية والأركت والمكرميات).