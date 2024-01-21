عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مفاجأة فى أسعار الحديد والأسمنت اليوم

أسعار الحديد
أسعار الحديد

يهتم الكثير من المواطنين بأسعار الحديد والأسمنت خاصة الراغبون فى البناء وعليه يتابعون تطورات الأسعار بشكل دوري ومستمر خاصة أن أسعار الحديد شهدت حالة تخبط كبير .

txt

45 ألف جنيه للطن.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 20 يناير 2024

txt

الطن بـ42.3 ألف جنيه.. مفاجأة جديدة بشأن أسعار الحديد اليوم


ويبلغ إنتاج مصر من حديد التسليح حوالي 7.9 مليون طن فيما يتم إنتاج حوالي 4.5 مليون طن بليت، وتستورد مصر 3.5 مليون طن بليت.

أسعار الحديد اليوم 


وشهدت أسعار الحديد خلال الفترة الماضية ارتفاعا طفيفا علي أرض المصنع  ليصل سعر الطن إلى 44.5 ألف جنيه فيما سجل سعر حديد عز عند مستوى 43000 جنيها للطن، واستقر سعر أسمنت النصر عند 2050 جنيها للطن.

أسعار الحديد في مصر اليوم

 

وسجلت أسعار الحديد اليوم للطن ما يلي :-

-  حديد عز  43000 جنيها.

-  حديد العشري  42100 جنيها

- حديد الكومي 42200 جنيها.

- حديد المراكبي  42400 جنيها.

-  حديد بشاي  42500 جنيها.

- حديد المعادي  42200 جنيها.

-  حديد مصر ستيل  42700 جنيها.

- حديد عطية  42200 جنيها.


أسعار الأسمنت اليوم

وسجلت أسعار الأسمنت اليوم حالة استقرار وجاءت الأسعار كالتالي:-

- بلغ سعر الأسمنت المسلح  2130 جنيها.

-  أسمنت وادي النيل 2020 جنيها للطن.

- أسمنت حلوان  2040 جنيها في الطن.

-  أسمنت النصر  2050 جنيهًا للطن.

- أسمنت الفهد  1990 جنيها.

- أسمنت جنوب الوادى  1990 جنيها.

txt

أسعار الحديد الأن في مصر

txt

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 18 يناير 2024

-  المخصوص 2050 جنيهًا.

- الأسمنت المخلوط يتراوح من 1250 إلى 1400 جنيها.

- الأسمنت المقاوم  بين 2130 لـ 2370 جنيها.

-  الأسمنت الأبيض بين 3500 إلى 3600 جنيه.

اسعار الحديد أخبار ارتفاع أسعار الحديد أسباب ارتفاع أسعار الحديد اسعار الحديد اليوم أسعار الأسمنت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تضعها في مأزق .. صور صادمة لفستان شيرين من حفل joy Awards

800 جنيه|تراجع مفاجئ في سعر الذهب بعد تخطيه 4 آلاف.. وعيار 21 مفاجأة

قرار عاجل في دعوى مرتضى منصور ضد برنامج رياضي شهير

رسميا بتوجيهات رئاسية| موعد زيادة المرتبات والمعاشات للتخفيف عن المواطنين

الذهب يواصل الهبوط.. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

تقلبات جوية عنيفة وممطرة| تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

ياسمين صبري بموقف محرج.. ماذا حدث بحفل joy awards 2024؟

قرار عاجل في أكبر قضية فساد بمطار القاهرة .. خاص

موضوعات متعلقة

الطن بـ42.3 ألف جنيه.. مفاجأة جديدة بشأن أسعار الحديد اليوم

أسعار الحديد الأن في مصر

ترشيحاتنا

بسبب تصرفات إسرائيل.. أعضاء بالكونجرس الأمريكي يفقدون الثقة في نتنياهو

التعليم: حصر شامل للطلاب المتسربين من المدارس بسبب الدخل الاقتصادي المنخفض

مصادر أمنية: مقتل عنصرين من مقاتلي حزب الله في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

شيرين عبدالوهاب أمام المحكمة 3 فبراير في سب وقذف المنتج محمد الشاعر

منها أسعار الأوقية العالمية.. شعبة الذهب تكشف الأسباب الرئيسية وراء إرتفاع الأسعار

شبكة أمريكية: القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان استهدف زعيم حزب الله


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 فنانات وضعتهم الفساتين في مأزق بحفل joy awards

رفض نصائح معاونيه| سر تمسك فيتوريا بهذا اللاعب أساسيًا أمام الرأس الأخضر.. وهل له بديل ؟

في عيد ميلادها الـ36.. 10 صور أثارت الجدل لـ ياسمين صبري| شاهد

بسبب «بنقدر ظروفك».. أحمد الفيشاوي يتزوج من مي سليم

فيديو

أمطار وتقلبات جوية عنيفة.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس

التخبط سيد الموقف في سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21.. فيديو

الفلسطينيون ليسوا بشرا مثلنا.. صحفي إسرائيلي يكشف 3 مبادئ تؤمن بها تل أبيب|فيديو

بحب أروح المقابر.. فنانة شهيرة تثير الجدل بتصريح غريب.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 16

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ألمانيا والإبادة الكيوت

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

اﻟﻤﺰﻳﺪ