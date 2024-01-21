مفاجأة فى أسعار الحديد والأسمنت اليوم

يهتم الكثير من المواطنين بأسعار الحديد والأسمنت خاصة الراغبون فى البناء وعليه يتابعون تطورات الأسعار بشكل دوري ومستمر خاصة أن أسعار الحديد شهدت حالة تخبط كبير .



ويبلغ إنتاج مصر من حديد التسليح حوالي 7.9 مليون طن فيما يتم إنتاج حوالي 4.5 مليون طن بليت، وتستورد مصر 3.5 مليون طن بليت.

أسعار الحديد اليوم



وشهدت أسعار الحديد خلال الفترة الماضية ارتفاعا طفيفا علي أرض المصنع ليصل سعر الطن إلى 44.5 ألف جنيه فيما سجل سعر حديد عز عند مستوى 43000 جنيها للطن، واستقر سعر أسمنت النصر عند 2050 جنيها للطن.

أسعار الحديد في مصر اليوم

وسجلت أسعار الحديد اليوم للطن ما يلي :-

- حديد عز 43000 جنيها.

- حديد العشري 42100 جنيها

- حديد الكومي 42200 جنيها.

- حديد المراكبي 42400 جنيها.

- حديد بشاي 42500 جنيها.

- حديد المعادي 42200 جنيها.

- حديد مصر ستيل 42700 جنيها.

- حديد عطية 42200 جنيها.



أسعار الأسمنت اليوم

وسجلت أسعار الأسمنت اليوم حالة استقرار وجاءت الأسعار كالتالي:-

- بلغ سعر الأسمنت المسلح 2130 جنيها.

- أسمنت وادي النيل 2020 جنيها للطن.

- أسمنت حلوان 2040 جنيها في الطن.

- أسمنت النصر 2050 جنيهًا للطن.

- أسمنت الفهد 1990 جنيها.

- أسمنت جنوب الوادى 1990 جنيها.

- المخصوص 2050 جنيهًا.

- الأسمنت المخلوط يتراوح من 1250 إلى 1400 جنيها.

- الأسمنت المقاوم بين 2130 لـ 2370 جنيها.

- الأسمنت الأبيض بين 3500 إلى 3600 جنيه.