الطن بـ42.3 ألف جنيه.. مفاجأة جديدة بشأن أسعار الحديد اليوم

تعد أسعار الحديد والأسمنت معلومة اقتصادية لها أهمية خاصة لدي المواطنين الراغبين فى البناء خاصة مع وجود ارتباك فى الأسعار العالمية والتغيرات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

ويهتم الكثير من المواطنين بأسعار الحديد والأسمنت خاصة الراغبين فى البناء وعليه يتابعون تطورات الأسعار بشكل دوري ومستمر خاصة أن أسعار الحديد شهدت تحرك خلال الفترة الماضية.



ويبلغ انتاج مصر من حديد التسليح حوالي 7.9 مليون طن فيما يتم إنتاج حوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت.

أسعار الحديد اليوم



وسجلت أسعار الحديد، اليوم حالة ارتفاعا طفيفا داخل أرض المصنع،حيث سجل سعر حديد عز حوالي 43764 جنيهًا للطن، وسجل سعر الحديد الاستثماري حوالي 42328 جنيهًا للطن، فيما سجل سعر الأسمنت الرمادي 2373 جنيهًا للطن.



- و سجل سعر طن حديد عز حالة عند مستوى 43000 جنيه.

- بلغ سعر طن حديد بشاي نحو 42500 جنيه.

- وصل سعر طن حديد المعادي إلى 42200 جنيه.

- بلغ سعر طن حديد مصر ستيل نحو 42700 جنيه.

- سعر طن حديد العشري فقد استقر عند 42100 جنيه

- سجل سعر طن حديد الكومي إلى 42200 جنيه.

- بلغ سعر طن حديد المراكبي نحو 42400 جنيه

- وصل سعر طن حديد عطية إلى 42000 جنيه



أسعار الأسمنت اليوم

وسجلت أسعار الأسمنت اليوم حالة استقرار حيث سجل سعر الأسمنت الرمادي 2373 جنيهًا للطن وجاءت الأسعار كالتالي:-

- سجل سعر أسمنت المسلح 2130 جنيه.

-بلغ سعر أسمنت النصر عند مستوى 2050 جنيهًا للطن.

- سجل سعر أسمنت وادي النيل إلى 2020 جنيها في الطن.

- بلغ سعر أسمنت حلوان نحو 2040 جنيها في الطن.

- تترواح أسعار الأسمنت المخلوط من 1250 إلى 1400 جنيها.

- تترواح أسعار الأسمنت المقاوم ما بين 2130 و2370 جنيها.

- تترواح أسعار الأسمنت الأبيض من 3500 إلى 3600 جنيه.