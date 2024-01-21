أدعية النصف من رجب.. كلماته وحكمه وهل ورد عن النبي

ادعية النصف من رجب، يبحث الكثير من المسلمين عن أدعية ليلة النصف من رجب، ولم يرد في ليلة النصف من رجب دعاء معين يستحب للمسلم قوله في تلك الليلة على غرار ما ورد في ليلة النصف من شهر شعبان التي يستحب صيامها وقيامها روى ابن ماجة في سننه بإسناد ضعيف عن علي ـ رضي الله عنه ـ مرفوعًا ـ أي إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ “إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا لَيْلَهَا وصُوموا نهارها، فإن الله تعالى ينزل فيه الغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول: ألا مستغفر فأغفر له، ألا مسترزق فأرزقه، ألامُبْلًى فأعافيه، ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر.



وأكد عددا من العلماء أنه لامانع شرعا من الدعاء في شهر رجب أو في ليلة النصف من رجب ، لأن الدعاء في أي وقت جائز شرعا ولا حرج في ذلك لذا يستحب للمسلم أن يدعوا ويقول اللهم اغفر لنا بشهر رجب ولا تجعله ينتهي بدون أن تنقي ذنوبنا وتبعد عنا شرور ايامنها، وان تنعم علينا من فضلك يا الله، يارب برحمتك أن ترحمنا في رجب وان ننال كل الخير والرحمة والمغفرة والثواب يارب العالمين.



- اللهم أنزل رحمتك من السماء على قبور المسلمين في كافة جوانب العالم، واغفر لهم ذنوبهم التقصير، وتجاهلهم، وارحمهم، وبرد أرضهم. عاملهم برحمتك بدلاً من عدلك.

- الحمد لله لأن هناك قلبًا ينبض، وعين واحدة ترى النور، ويد واحدة تلوي كل شيء، وتجعلنا نتحمل احتياجاتنا دون أي مساعدة.



-اللهم اغفر لنا بشهر رجب ولا تجعله ينتهي بدون أن تنقي ذنوبنا وتبعد عنا شرور ايامنها، وان تنعم علينا من فضلك يا الله، يارب برحمتك أن ترحمنا في رجب وان ننال كل الخير والرحمة والمغفرة والثواب يارب العالمين.



-بارك الله لنا ولكم في شهر رجب وشعبان حتى قبول شهر رمضان، وأعاننا الله على الصوم والقيام بالأمور، وحفظنا ربنا من لساننا وبصرنا، ولا تجعله يشعر بالجوع والعطش".

-اللهم يامن لايعجزه شىء، اصرف عنى من السوء ما أعجزنى صرفه بلطفك الخفى والظاهر ،واجلب الى من الخير ما أعجزنى جلبه انك على كل شىء قدير .



-اللهم إنى أسألك برحمتك التى وسعت كل شىء ،رحمة تغنينى بها عن رحمة سواك، رحمة أجد أثرها فى الظاهر والباطن، يامن هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شىء عليم .يارازق الطفل الصغير، وياجابر العظم الكسير ،وياراحم الشيخ الكبير، اغفر لى وارحمنى انك أنت الغفور الرحيم .



اللهم انى أسألك توفيقا تحجزنى به عن معاصيك وتوفقنى به الى مايرضيك، وماتوفيقى الا بالله عليه توكلت واليه أنيب .



-لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.. اللهم اهدنا بالهدى، وزينا بالتقوى، واغفر لنا في الآخرة والأولى.

دعاء النصف من رجب

دعاء النصف من رجب ، أوصت دار الإفتاء المصرية بالحرص على كثرة الاعمال الصالحة في شهر رجب ، وكثرة الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والحرص على قيام الليل، خاصة وأن شهر رجب هو واحد من الأشهر الحرم، الذي له مكانة عظيمة عند الله عز وجل، ودعاء النصف من رجب هي ليلة مثل باقي ليالي الشهر لم يرد في فضلها دعاء معين ، لذا باب الدعاء فيها واسع، ويستحب أن يقول ربنا احفظ لنا منْ حولنا و لا تحرمنا قريبْ لا بعيد، واكتبْ لنا يا اللَّه فيْ السنة آلقادمهْ فرحة، تغيرْ بهآ مجرىَ حياتنا إلى الأبدْ.

-اللهم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آلة وصحبه وسلم ، اللهم إنك عفو تحب العفو فأعفو عنى.. و أستغفرك اللهم فأغفر لي ما فعلته في هذه السنة مما نهيتني عنه ولم ترضه.



-خضعت نفسى وجميع جوارحى لعظيم ذكر الله ،وبكلمات الله التامات المباركات التى لايجاوزهن بر ولافاجر ،وبأسماء الله الحسنى كلها ماعلمت منها ومالم أعلم، وباسم الله العظيم الأعظم الأجل الكبير الأكبر، وبألف ألف لاحول ولاقوة الا بالله العلى العظيم، وأقدم اليك يا إلهى من بين يدى ومن خلفى وعن يمينى وعن شمالى بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد) -ثلاثا بسم الله الرحمن الرحيم( قل أعوذ برب الفلق) ثلاثا بسم الله الرحمن الرحيم( قل أعوذ برب الناس) ثلاثا وصلى الله على مولانا محمد وعلى اله وسلم.

-صَدَقَ اللهُ العَظيمُ الَّذي لا إلهَ إلاّ هُوَ الحَيُّ القَيّومُ ذو الجَلالِ وَالإكرامِ الرَّحمنُ الرَّحيمُ الحَليمُ الكَريمُ الَّذي لَيسَ كَمِثلِهِ شيءٌ وَهُوَ السَّميعُ العَليمُ البَصيرُ الخَبيرُ، شَهِدَ اللهُ أنَّهُ لا إلهَ إلاّ هُوَ وَالمَلائِكَةُ وَأولو العِلمِ قائِماً بِالقِسطِ لا إلهَ إلاّ هُوَ العَزيزُ الحَكيمُ.

- اللهم إني أعلم قدرتك على عقوبتي وأعلم دعوتك لي إلى التوبة من بعد جرأتي على معصيتك فتقبل توبتي، وأسألك اللهم يا كريم يا تواب يا ذا الجلال والإكرام ان تتقبل منى ولا تقطع رجائي منك وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أدعية نصف رجب

أدعية نصف رجب، اللهم إنا نعوذ بك من كسرة النفس، و من سواد القلب، و من يوم لا حياة فيه و ابتسامة لا روح فيها، و نعوذ بك من روح لا شفاء ولاطمأنينة فيها، و نعوذ بك من نوم بلا راحة، و نعوذ بك من الحزن بعد الفرح و الانقطاع بعد التعود.

-اللهم أعنا على ديننا بدنيانا، وعلى آخرتنا بتقوانا، وأحفظنا فيما غبنا عنه، ولاتكلنا الي انفسنا فيما حضرنا معه.

-اللهم إنا نسألك فرجا قريبا، وصبرا جميلا، والعافية من كل بلية، والغنى عن الناس٠ اللهم آمين يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين.

-فاصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين وﻻاقل من ذلك اللهم أعنا على ديننا بدنيانا، وعلى آخرتنا بتقوانا، واحفظنا فيما غبنا عنه، ولاتكلنا الى انفسنا فيما حضرنا معه.اللهم إنا نسألك فرجا قريبا، وصبرا جميلا، والعافية من كل بلية، والغنى عن الناس.

-اللهم اغفر لنا ولمن فيك أحببناهم وبارك لنا في ايامنا وأيامهم وطيب ألسنتنا وألسنتهم بذكرك وارزقنا وإياهم الفردوس الأعلى من جنتك بلا حساب ولا عذاب ولا عقاب.

