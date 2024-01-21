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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تطور جديد بواقعة طلاق العوضي وياسمين عبد العزيز.. هل سيعود الثنائي؟

العوضي وياسمين
العوضي وياسمين

تصدر اسم الممثل أحمد العوضي، والفنانة ياسمين عبد العزيز، مؤشرات البحث علي جوجل، في الأيام الماضية، بعد إعلان طلاقهما بشكل مفاجئ رغم احتفال العوضي بعيد ميلادها الخامس والأربعين قبل الطلاق بساعات.

العوضي وياسمين 

هل سيعود العوضي لياسمين عبد العزيز؟

كشفت مصادر مقربة من الثنائي، تفاصيل محاولات عودة الثنائي لبعضهما، وتدخل أصدقائهما لحل المشاكل التي حدثت بينهما الأيام الماضية، والتي أدت إلى الطلاق المفاجئ.

وقال المصادر، إن هناك منتجا شهيرا مقربا من  العوضي، تدخل في الساعات الماضية، في من أجل عودتهما لحياتهما مرة أخرى، مشيرًا إلى أن المنشورات المنتشرة على مواقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”، بشأن خيانة العوضي لياسمين، ليس لها أساس من الصحة، وهو ما أكدته الأخيرة بشكل واضح وصريح لتقطع الطريق على هذه الشائعات المغلوطة.

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ياسمين عبد العزيز تكشف حقيقة خيانة العوضي لها

وكانت خرجت الفنانة ياسمين عبد العزيز عن صمتها لتكشف حقيقة الأنباء التي تحدثت عن أن انفصالها عن أحمد العوضي سببه الخيانة.

في هذا السياق، كتبت “ياسمين” عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “أشهد أمام الله أن هذا الرجل لم يخني خلال 4 سنين زواج، وانفصالنا شيء قدري مش بإيدينا".

العوضي وياسمين 

طلاق العوضي وياسمين عبد العزيز

وأعلن الفنانان أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز، الثلاثاء، وبشكل مفاجئ طلاقهما بعد 4 سنوات على زواجهما.

وأكدت ياسمين خبر طلاقها في منشور عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علقت: “تم الطلاق بيني وبين أحمد، وبيننا كل الاحترام والتقدير”.

وأعلن أحمد العوضي كذلك عبر حساباته في مواقع التواصل عن طلاقه من ياسمين، معلقًا: “تم الطلاق بيني وبين ياسمين، وبيننا كل الاحترام والتقدير”.

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