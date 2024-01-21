الفوضى أدت لأخطاء..حماس: هجوم 7 أكتوبر كان خطوة ضرورية لمواجهة مخططات إسرائيل

أكدت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اليوم الأحد، أن هجوم 7 أكتوبر كان خطوة ضرورية لمواجهة مخططات إسرائيلية تستهدف تصفية القضية الفلسطينية؛ وفقا لوسائل الإعلام المختلفة.

كما شددت حماس على رفض أي مشاريع دولية وإسرائيلية تحدد مستقبل قطاع غزة؛ مشيرة إلى أن القرار للفلسطينيين.

وقالت حركة المقاومة الفلسطينية إن الفوضى في 7 أكتوبر أدت إلى أخطاء.

كما نفت الحركة استهداف مدنيين في هجمات 7 أكتوبر ضد إسرائيل؛ مشيرة إلى احتمال حدوث "خلل" بسبب "الفوضى".

وأضافت أن عملية طوفان الأقصى استهدفت المواقع العسكرية الإسرائيلية وسعت إلى أسر جنود العدو من أجل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.

وطالبت حركة حماس بوقف فوري للحرب في غزة وفتح المعابر وفك الحصار.

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت وكالات الاستخبارات الأمريكية أن حماس مازالت تحتفظ بنسبة تتراوح من 70 إلى 80 ٪ من قوتها البشرية داخل قطاع غزة حتى الآن.

وبحسب تلك التقديرات فقد زعمت أن إسرائيل قضت على ما يتراوح بين 20% إلى 30% من قوة حماس البشرية في قطاع غزة، وهو ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين كبار أكدوا أن التفاصيل جاءت من تقرير سري.

وفي التقرير، تقدر الولايات المتحدة أيضًا أن حماس لا تزال تمتلك ما يكفي من الأسلحة لمواصلة الهجمات ضد الأراضي الإسرائيلية وضد قوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، وكذلك أن المنظمة الفلسطينية تحاول إعادة تأهيل قوة الشرطة التابعة لها في أجزاء من مدينة غزة.