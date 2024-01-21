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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

IT'S OK .. إليسا تستعد لطرح فيلمها الوثائقي عبر منصة نتفليكس

إليسا
إليسا

تستعد الفنانة إليسا لطرح فيلمها الوثائقي الجديد IT'S OK عبر منصة نتفليكس، خلال 4 أيام، بعدما طرحت فيديوهات تشويقية من قصته التي تروي خلالها الكثير من الأسرار عن حياتها الشخصية. 

 

تكشف إليسا في IT'S OK تفاصيل حالتها المرضية التي غيرت شكل حياتها، وقصص الحب والفشل والنجاح التي مرت بها، وكواليس تحضير أعمالها. 

 

ظهرت إليسا في برومو IT'S OK إنها عاشت الكثير من القصص التي ترغب في روايتها إلى الجمهور، وكشف مواصفاتها شخصيتها الحقيقية التي لا تظهر للجميع. 

وقالت إليسا في البرومو المعروض عبر صفحات نتفليكس، إنها تأثرت كثيرا بالانتقادات حول شكلها وصوتها وطريقة تعاملاتها، إلى جانب إدمانها للعلاجات النفسية. 

شهد حفل نجمات العرب والذي أقيم فى الرياض احتفالا بالعام الجديد تقديم مجموعة من الدويتهات المختلفة على المسرح أمام الجمهور.


وقدمت أصالة، دويتو رائع مع إليسا حيث قدما الثنائى أغنية يمين الله لأصالة وقدمتها إليسا بطريقة مختلفة مما جعل الجمهور يتفاعل معها.


كما قدمت أنغام دويتو على المسرح مع المطربة اللبنانية نانسي عجرم حيث قدما الثنائى أغنية سيدي وصالك وأحساس جديد.

إليسا نجمات العرب نانسي عجرم منصة نتفليكس المطربة اللبنانية نانسي عجرم

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