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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميناء دمياط يستقبل سفينه تحمل 62338 طن من القمح

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط 12 سفينة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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 بينما غادر عدد 7 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 41 سفينة منها السفينة  (ANNA SMILE  ) و التي ترفع علم جزر مارشال ويبلغ طولها 225 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 62338 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية .. يأتي ذلك في اطار جهود الدولة و تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية و تلبية إحتياجاتها من القمح .
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 20361 طن تشمل : 1648 طن رمل و 1000 طن كسب صويا و 9300 طن يوريا و 4046 طن مولاس و 1500 طن اسمنت معبأ و 2867 طن بضائع متنوعة .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 56263 طن تشمل : 12500 طن ذرة و 1201 طن خشب زان و 3900 طن فول و 13153 طن قمح و 10790 طن خردة و 650 طن فول صويا و 450 طن نواتج تقطير و 4164 طن زيت طعام و 9455 طن حديد .
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1277 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 491 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3786 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 111222 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 181899 طنًا .
كما غادر عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 50 حاوية 20 قدم قادم من العين السخنة  ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5012 شاحنة .

دمياط استراتيجية الحبوب والغلال البضائع العامة التموينية الإسماعيلية السلع التموينية السلع الاستراتيجية

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