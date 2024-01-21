ميناء دمياط يستقبل سفينه تحمل 62338 طن من القمح

استقبل ميناء دمياط 12 سفينة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

بينما غادر عدد 7 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 41 سفينة منها السفينة (ANNA SMILE ) و التي ترفع علم جزر مارشال ويبلغ طولها 225 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 62338 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية .. يأتي ذلك في اطار جهود الدولة و تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية و تلبية إحتياجاتها من القمح .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 20361 طن تشمل : 1648 طن رمل و 1000 طن كسب صويا و 9300 طن يوريا و 4046 طن مولاس و 1500 طن اسمنت معبأ و 2867 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 56263 طن تشمل : 12500 طن ذرة و 1201 طن خشب زان و 3900 طن فول و 13153 طن قمح و 10790 طن خردة و 650 طن فول صويا و 450 طن نواتج تقطير و 4164 طن زيت طعام و 9455 طن حديد .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1277 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 491 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3786 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 111222 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 181899 طنًا .

كما غادر عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 50 حاوية 20 قدم قادم من العين السخنة ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5012 شاحنة .