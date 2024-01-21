شيرين عبدالوهاب أمام "الجنح"| القصة الكاملة لمحاكمة الفنانة بتهمة سب منتج شهير

تجدد النزاع بين الفنانة شيرين عبدالوهاب، والمنتج محمد الشاعر، بعد تبادلهما تقديم البلاغات للنيابة العامة.

شيرين عبدالوهاب والمنتج محمد الشاعر

وأحدث فصول النزاع، قرار جهات التحقيق إحالة الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى محكمة جنح الشيخ زايد، في اتهامها بسب وقذف المنتج محمد الشاعر.

وكانت مباحث مكافحة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية قد تلقت بلاغًا من المنتج الشهير محمد الشاعر يتهم فيه الفنانة شيرين عبدالوهاب بتعديها عليه بالسب والقذف والتشهير بدون وجه حق خلال مؤتمر صحفى مصور ومنشور بمواقع التواصل الأجتماعى، وقيام آخرين بسبه وقذفه عبر رسائل باستخدام منصة "انستجرام" عقب انتشار ذلك الفيديو.

وبدأت الأزمة في سبتمبر 2022، عقب إعلان القانوني حسام لطفي "محامي الفنانة"، عن تضمين شركة "ذا بيسمنت ريكوردز"، التي يملكها المنتج محمد الشاعر والفنان حسن الشافعي، بدعوى مسئولية الشركة عن تسري أغاني "وبحلفلك" و " القماص"، التي تخص الفنانة شيرين عبد الوهاب و شركة روتانا.

والبداية كانت بتلقي مباحث مكافحة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية قد بلاغا من المنتج يتهم فيه الفنانة شيرين عبدالوهاب بتعديها عليه بالسب والقذف والتشهير بدون وجه حق خلال مؤتمر صحفى مصور ومنشور بمواقع التواصل الاجتماعي، وقيام آخرين بسبه وقذفه عبر رسائل باستخدام منصة "إنستجرام" عقب انتشار ذلك الفيديو.

وحددت المحكمة أولى جلسات المحاكمة في 3 فبراير المقبل، ووفقًا لأوراق الدعوى التي تقدم بها محامي المنتج صبحي جمال، اتهمت المطربة شيرين عبدالوهاب بتجاوز الحدود وسب وقذف المنتج خلال مؤتمر صحفي، وتم تقديم الدعوى برقم 2070 لسنة 2023 من قبل محامي المنتج ضد شيرين عبدالوهاب.

السبب الحقيقي وراء هذه الأزمة

وفي هذا الإطار، قال الخبير القانوني حسام لطفي" محامي المطربة شيرين عبدالوهاب"، إن هناك وجود لتحقيقات في المكتب الفني للنائب العام، في بلاغ قدمه حمل رقم 2347 إداري قسم الدقي، البلاغ قدم ضد شركة (ذا بيسمنت ريكوردز)، و إعلامي شهير، سبق وتولى إدارة الفنانة، بشأن التعدي على حقوق الفنانة، بإذاعة مصنفها الفني أغنية (وبحلفلك)، دون علمها، مما تسبب في حدوث أضرار مادية وأدبية، تعاني منها ".

ومن جهته، أعلن المحامي ياسر قنطوش " محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب"، تقديمه البلاغ الثاني، ضد المنتج محمد الشاعر، مؤكدا أن الفنانة شيرين عبد الوهاب، تعاني بسبب عدم قدرتها الوصول إلى حسابها في مواقع التواصل، إلى جانب طرح أغانيها بدون إذن، وحمل البلاغ رقم 50638 ".

وطالب المستشار القانوني للفنانة شيرين عبدالوهاب، من النائب العام التفضل بالاطلاع واتخاذ اللازم قانونا وتقديم المشكو في حقه للمحاكم الجنائية بتهمة الاعتداء على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والاستيلاء على المواقع الرسمية الخاصة بالشاكية بدون علمها أو موافقتها والتربح من ذلك الاستيلاء.

وكشفت التحقيقات في اتهام الفنانة شيرين عبد الوهاب بسب المنتج محمد الشاعر عن سبب عدم حضورها ومثولها للتحقيقات في النيابة العامة عقب استدعائها.

أزمات متتالية عاشتها الفنانة شيرين

وبررت الفنانة شيرين عبد الوهاب عدم حضورها الى النيابة بسبب اصابتها بالكورونا فقررت النيابة العامة احالتها الى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح.

وصرح صبحى جمال محامى المجنى عليه بأن النيابة العامة فتحت تحقيقًا قضائيًا فى الواقعة استمتعت خلاله لأقوال موكله وطلبت تقرير الفحص الفنى من وزارة الداخلية الذى انتهى الى صحة الواقعة وثبوت عبارات القذف والتشهير بحق المجنى عليه.

كما طلبت تقرير جهاز الأمن السيبرانى الذى انتهى الى صحة وسلامة الفيديو محل الأتهام، واستدعت النيابة العامة الفنانه شيرين عبدالوهاب لمواجهتها بتلك التقارير وأقوال المجنى عليه وتحريات المباحث الجنائية التى عززت منها، إلا أنها امتنعت عن الحضور متعللة بإصابتها بالكورونا فأمر النائب العام بإحالتها الى المحكمة الجنائية

وأضاف صبحى جمال أن النيابة العامة أقامت الدليل على صحة الواقعة ونسبتها الى الفنانة شيرين عبدالوهاب من خلال أقوال المجنى عليه وتقرير الفحص الفنى المعد من المختصين بوزارة الداخلية وتقرير جهاز الأمن السيبرانى وتحريات المباحث الجنائية بوزارة الداخلية.

وفي وقت سابق سخرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، من الهضبة عمرو دياب، في حفل زفاف الفنان عمرو يوسف والفنانة كندة علوش، وهى تتحدث عن تامر حسني ومحمد حماقي، وأنهما مستقبل مصر، قائلة: "أما التاني ده كبر وراحت عليه"، فيما يبدو أنها كانت إشارة إلى الفنان عمرو دياب، مما أثار غضب جمهوره منها، والكثيرون انتقدوها بسبب ما قالته.

إيقاف شيرين عبد الوهاب عن الغناء

أزمة أخرى ارتبطت باسم الفنانة عندما قالت في حفل لها في البحرين منذ ثلاث سنوات: "أتكلم هنا براحتي لو في مصر كنت اتحبست".

وهو ما اعتبره البعض أنها أساءت لمصر بشكل كبير، وترتب على ذلك إصدار نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، قرارًا بإيقاف شيرين عبد الوهاب، وتم تحديد موعدًا للتحقيق معها.

وظهرت حينها الفنانة في برنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب، حيث قالت: "أنا بناشد السيد رئيس جمهورية مصرية العربية عايزة أقول له إن في مؤامرة ضدي، أنا بستنجد بيه، وأنا آسفة بس مش معقولة يتشكك في وطنيتي".

كما أثارت شيرين جدلًا واسعًا منذ أكثر من عامين ونصف بسبب ما قالته في حفل رأس السنة بالقاهرة، عندما قالت إحدى المشاركين في الحفل "الله يا شيرين"، لترد شيرين: "أنا خسارة في مصر"، البعض أعتبر أن هذا مهينًا للبلد، وهاجمها عدد كبير من الجمهور خصوصًا أنها ليست المرة الأولى، والبعض طالبوا نقيب الموسيقيين بإيقافها.

بدأت أزمة شيرين وحسام حبيب، من تسجيلات تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لوالد الفنان وهو يتحدث في حوار صحفي حول رغبته بالزواج مرة أخرى.

وعلق حسام حينها في برنامج الحكاية مع عمرو أديب، أن هناك حملة ممنهجة ضد شيرين عبد الوهاب، معتبرًا أن "هناك من يرغب في تدمير شيرين عبد الوهاب، وهم أشخاص كانوا يعملون معها في الماضي، ولكن بسبب مواقف في العمل انتهت العلاقة بينهم، لذلك رسائل هؤلاء لها معظم الوقت أن وجودهم بجوارها كان مهم لها، وأن حياتها لم تعد طبيعية بعد خروجهم منها".

وفي أول ظهور لشيرين بعد انفصالها، خلال إحيائها حفلًا غنائيًا في أبوظبي، ظهرت بشكل فاجأ الجميع، وهي حالقة شعر رأسها، وقالت لجمهورها "هتقبلوني بالشكل ده؟، أنا كدة فُقْت"، وتكهن الجميع حينها أن طليقها حسام هو من قام بفعل ذلك.

وبعد انفصالهما عادت الأنباء مجددا حول عودتهما مرة أخرى ولكن في كل مرة تخرج شيرين وتنفى هذا الأمر، أو ينفي مصدر مقرب منها حقيقة عودتها لحسام.