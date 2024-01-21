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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بجوائز 200 ألف جنيه .. مسابقة قرآنية لأبناء جنوب سيناء

الاوقاف
الاوقاف

أطلق الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء المسابقة المحلية المشتركة لأبناء محافظة جنوب سيناء في شهر رمضان المبارك 1445هـ ، بحيث يبدأ الإعلان عنها بمديرية أوقاف جنوب سيناء خلال أسبوع وتُجرى امتحاناتها في شهر شعبان ليكرم الفائزون فيها في احتفال المحافظة بليلة القدر بجوائز 200 ألف جنيه مناصفة بين الأوقاف والمحافظة على أربع مستويات : 
• المستوى الأول : المرحلة الابتدائية 5 أجزاء.
• المستوى الثاني : المرحلة الإعدادية 10 أجزاء.
• المستوى الثالث : المرحلة الثانوية والجامعية نصف القرآن الكريم. 
• المستوى الرابع : مفتوح للجميع في القرآن الكريم كاملا، (أئمة ووعاظ ومعلمون ومعلمات وغيرهم).
 

أعلنت الوزارة أن  المسابقة ستنضم إلى جانب حفظ القرآن الكريم تفسير وبيان معاني المفردات ومقاصد السور لجزء (عمَّ يتساءلون) من خلال كتاب: البيان على المنتخب في تفسير القرآن الكريم "الجزء الثلاثون".

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