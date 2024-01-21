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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وسائل إعلام إسرائيلية: مواجهة بين وزير مالية الاحتلال و4 من عائلات الأسرى

وزير المالية الاسرائيلي
وزير المالية الاسرائيلي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بحدوث مواجهة بين وزير المالية في حكومة الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، و4 من عائلات المخطوفين، أمام وزارة الأمن الإسرائيلية.

وفي الوقت نفسه، شلَّت عائلات الرهائن الإسرائيليين، حركة المرور خارج مقر إقامة رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، الخاص، في القدس في شارع غزة.

ويضم الاحتجاج بضع عشرات من المتظاهرين، الذين يزداد عددهم بسرعة ملحوظة، ويلوحون بعلامات مع وجوه وأسماء الرهائن المتبقين في أسر حماس.

ويطالب الحشد بصفقة فورية لتبادل الرهائن؛ في اتهام لمجلس الوزراء المسؤول عن حياة الرهائن.

وفي ختام الاحتجاج، من المتوقع أن تنصب العائلات خيمة أسفل منزل نتنياهو وتبقى هناك طوال الليل.

وفي وقت سابق، قال سموتريتش، إن هناك إجماعا واسعا في "إسرائيل" ضد قيادم الدولة الفلسطينية و"تقسيم البلاد".

واعتبر سموتريتش أنه على أصدقاء "إسرائيل" أن يفهموا أن الدفع باتجاه إقامة الدولة الفلسطينية هو دفع باتجاه المذبحة المقبلة، مشيرا إلى أن ذلك يشكل خطرا وجوديا على "دولة إسرائيل".

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