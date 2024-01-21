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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

قبل العرض .. بوسترات فيلم "الرحلة 404" |صور

منى ذكي
منى ذكي

كشفت الشركة المنتجة لفيلم “رحلة 404” ، عن البوسترات الرسمية للفيلم، والذي من المقرر عرضه يوم 25 يناير الجاري، ويوم 1 فبراير بجميع الدول العربية.

علق المنتج محمد حفظي على عرض فيلمه الجديد "الرحلة 404“، والمقرر طرحه في السينمات يوم 25 يناير المقبل، بعد سلسلة من التأجيلات. 

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قال محمد حفظي، في منشور عبر صفحته على موقع “فيسبوك”: “رحلة طويلة مدتها ثلاث سنوات، ألف مبروك أصدقائي المبدعين، وخاصة المخرج هاني خليفة والمؤلف محمد رجاء والصديقة الفنانة المتألقة منى زكي وشركاء المشوار من شركات الإنتاج وكاست الفيلم وضيوف الشرف والفنيين”.

فيلم “رحلة 404” من بطولة منى زكي، ومحمد علاء، ومحمد ممدوح، وشيرين رضا، وخالد الصاوي، ومحمد فرّاج، ومن إخراج هاني خليفة ، ومن تأليف محمد رجاء.

وتدور أحداث الفيلم الذي يعد أول فيلم مصري يصوَّر في المملكة العربية السعودية، حول رِحلة من القاهرة إلى مكة، حيث تُقَرِّر البطلة الذهاب إلى مكة لأداء مناسك الحج مع والدها، لكن قَبل السفر بأسبوع تَحدث مُفاجأة تُغَيِّر مجرى حياتها، وتصبح في حِيرة من أمرها، إمّا أن تستكمل الرحلة وفي نيتها الخير أو تَتَجّه إلى طريق آخر.

كما تجمعها علاقة قديمة مع سمسار العقارات الذي يؤثر في سياق الأحداث، وخلال الرحلة تتقابل منى مع باقي نجوم العمل، وتدخل في العديد من الصراعات في إطار اجتماعي تشويقي مثير.

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