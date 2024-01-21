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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات وملفات

عقب صحة توقع طلاق العوضي|ليلي عبداللطيف تتنبأ بحب جديد لـ شيرين عبدالوهاب وياسمين عبدالعزيز

توقعات خبيرة الأبراج
توقعات خبيرة الأبراج ليلي عبد اللطيف

تنبؤات ليلي عبد اللطيف.. أثارت خبيرة الأبراج ليلي عبد اللطيف الجدل منذ تنبؤها بطلاق الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي مع بداية العام الجديد 2024، وعقب طلاق الثنائي تصدرت ليلي عبد اللطيف حديث مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لتكشف ليلي عبد اللطيف عن تنبؤات جديدة في الوسط الفني.

ومن خلال برنامج "الحكاية"، كشفت خبيرة الأبراج ليلي عبد اللطيف عن تنبؤات جديدة خلال مداخلة لها مع الإعلامي عمرو أديب، وكشفت ليلي عبد اللطيف عن تنبؤات جديدة تخص حياة كلًا الفنانة ياسمين عبد العزيز عقب طلاقها من الفنان أحمد العوضي، والفنانة شيرين عبد الوهاب عقب طلاقها من الفنان حسام حبيب.

حب جديد في حياة ياسمين عبد العزيز

وعلقت ليلي عبد اللطيف علي تحقيق تنبؤتها في طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، قائلة: "أنا بحب ياسمين عبد العزيز وحياتها الشخصية بالنسبة لي خط أحمر، وأحب أقول لياسمين عبد العزيز، أن توقعي تجاهك كان مجرد خاطر وأتمنى لك تبقى نجمة لامعة في سماء الفن، وأظل أحبك دائمًا سواء كنتي منفصلة أو مرتبطة".

وتوقعت ليلي عبد اللطيف دخول الفنانة ياسمين عبد العزيز في قصة حب جديدة، وذلك عقب طلاقها من الفنان أحمد العوضي، وقالت ليلي عبد اللطيف : "بشوف ياسمين مبتكفيش حياتها لوحدها وبشوفها في جواز، وبشوف عندها يوم ما طفل، كيف؟ العلم عند الله وهي برج الجدي زيي، وبشوف ماسكة في إيدها طفل".

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