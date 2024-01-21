الديهي: سيتم ضخ 20 مليار دولار خلال أسابيع قليلة في البنك المركزي

زف الإعلامي نشأت الديهي ، بشرى سارة للشعب المصري ، حول قرب انتهاء أزمة الدولار خلال الأسابيع القليلة المقبلة.



وقال "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، إن هناك انفراجة قريبة جدًا ستُؤدي إلى انتهاء أزمة الدولار، وانفلات الأسعار ما بين السوق الرسمي والسوق الموازي، حيث سيتم ضخ 20 مليار دولار خلال أسابيع قليلة في البنك المركزي، وستنتهي هذه الفوضى خلال أسابيع قليلة وليس شهورًا، وفقًا لمصدر مسؤول رفيع المستوى في الدولة المصرية



وأضاف أن المناقشات مع صندوق النقد الدولي قاربت على الانتهاء، وهذا من شانه أن يرسم صورة مبشرة ومطمئنة، وفقًا لنفس المصدر المسؤول.