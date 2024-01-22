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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الشعب الجمهوري: ننتظر ظهور برنامج زمني واضح لتنفيذ آليات ومخرجات الحوار الوطني

كريم سالم، عضو الهيئة
كريم سالم، عضو الهيئة العليا لحزب الشعب الجمهوري

قال الدكتور كريم سالم، عضو الهيئة العليا لحزب الشعب الجمهوري، إننا ننتظر ظهور برنامج زمني واضح لتنفيذ آليات ومخرجات الحوار الوطني.


وأضاف الدكتور كريم سالم، عضو الهيئة العليا لحزب الشعب الجمهوري، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع من خلال قناة "سي بي سي"،،: "من خلال الحوار الوطني صدرت مقترحات مهمة لكن بعضها لم ينفّذ بالشكل المطلوب حتى الآن".

وأكمل: أولوية الحوار الوطنى ستكون اقتصادية فى الأساس، وتم تنفيذ بعض المخرجات، ونحن حريصون على المشاركة ولنا رؤية واضحة فى الملفات المختلفة.

وخصصت الإعلامية قصواء الخلالي، فقرة حول الحوار الوطني بين تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى وتطلعات المصريين بالمرحلة الثانية.

وتقدم قصواء الخلالي برنامجها على قناة سي بي سي من السبت إلى الثلاثاء، أهم الأحداث، وتحليل لأبرز القضايا، وتحاور أهم المتخصصين وأبرز القامات، في كل المجالات
 

الحوار الوطني حزب الشعب الجمهورى كريم سالم الهيئة العليا لحزب الشعب الجمهوري قصواء الخلالي

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