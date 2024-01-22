«المهندسين»: 8% زيادة في أعداد المشتركين بمشروع الرعاية الصحية خلال يناير الجاري

كشفت بيانات مشروع الرعاية الصحية بنقابة المهندسين، عن زيادة أعداد المشتركين بالمشروع في الشهر الأول من العام الجاري بنسبة 8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث سجَّلت هذا العام 281 ألفًا و110 مشتركين، مقابل 260 ألفًا و54 مشتركًا في العام الماضي.

وشملت الزيادة جميع فئات من يحق لهم الاشتراك بالمشروع، سواء المهندسين أو أزواجهم أو أبناءهم أو والدي المهندسين.

وحسب البيانات زاد إقبال المهندسين وأسرهم على الاشتراك بالمشروع عبر الوسائل الإلكترونية التي أتاحتها النقابة، فارتفع عدد المشتركين عبر الأبليكيشن بنسبة 33% ليسجل في الشهر الأول من العام الجاري 97 ألفًا و414 مشتركًا مقارنة بـ 73 ألفًا و283 مشتركًا في العام الماضي.

من جانبه أشاد الدكتور أحمد البدوى سيد- وكيل النقابة رئيس لجنة الرعاية الصحية، بزيادة تفاعل واعتماد المهندسين على الوسائل الإلكترونية للاشتراك بالمشروع هذا العام، الأمر الذي كان له عظيم الأثر فى الحد نسبيًّا من الزحام الذى كان يشهده المشروع خاصة فى الأسابيع الأولى من فتح باب الاشتراك.

وأوضح "البدوي"، بحسب بيان لنقابة المهندسين، أن مشروع الرعاية الصحية للمهندسين وأسرهم شهد تطويرًا فى أدائه من حيث الوسائل والتسهيلات التى تتناسب مع كل ما هو متاح من تقنيات، لتقديم الخدمة الصحية لأعضائه بالشكل اللائق، ففي إطار سعي مجلس نقابة المهندسين بتقديم وتوفير أفضل الخدمات الطبية للمهندس وأسرته من خلال المشروع، بذلت اللجنة الطبية جهودًا متواصلة لتلاشي السلبيات وتعظيم الإيجابيات التي من شأنها تقديم أفضل خدمة طبية.