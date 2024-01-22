الوضع صعب.. الجيش الإسرائيلي يحاصر مجمع ناصر الطبي في خانيونس

أفاد التليفزيون الفلسطيني، اليوم الاثنين، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي حاصر مجمع ناصر الطبي في خانيونس بـ قطاع غزة من مختلف الاتجاهات.

وقالت مصادر فلسطينية، إن الوضع في محيط مجمع ناصر الطبي في خانيونس في غاية الخطورة.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باستشهاد عشرات المواطنين وأصيب العشرات، فجر اليوم الإثنين، في العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ 108.

وأفادت مصادر طبية وفقا لـ وفا، بارتفاع عدد الشهداء في القصف الإسرائيلي المتواصل على خانيونس جنوب قطاع غزة إلى 10، أغلبهم من الأطفال، وعشرات المصابين.

كما استشهد 3 مواطنين بينهم طفلة بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في خانيونس، وأصيب عدد من المواطنين جراء قصف طيران الاحتلال لمنزل في منطقة المواصي الساحلية غربي محافظة خانيونس.

وقصفت الطائرات الحربية شقة سكنية في عمارة ما أدى إلى اشتعال النيران فيها، في الحي النمساوي المجاور لمجمع ناصر غربي خانيونس.