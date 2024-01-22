أخبار التكنولوجيا| 5 طرق تنقذك من اختراق واتساب.. وأرخص موبايل أوبو للشباب

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
5 طرق تنقذك من اختراق واتساب WhatsApp
كثيرًا ما يستخدم المُحتالون مكالمات واتساب WhatsApp لخداع الأشخاص للكشف عن بيانات شخصية أكثر حساسية أو مصرفية، حيث يُواجه المُستخدمون زيادة في عمليات الاحتيال عبر واتساب.
لمنع استرجاعها.. إزاي تتخلص من الصور نهائيًا على الميموري كارد؟|اعرف الخطوات
يسعى الكثير إلى حذف الصور على بطاقة الذاكرة أو “الميموري كارد”، ولكن قد يتعرض البعض لمشكلات عند حذف الصور منها الحذف بطريقة قد لا تكون آمنة.
امنع المكالمات غير المرغوب فيها على هاتفك بهذه الطريقة
يعاني الكثير من تلقي مكالمات عشوائية وغير مرغوب فيها لا نهاية لها، الأمر الذي يزعجك وينتهك خصوصيتك، وعلى الرغم من حظر المكالمات إلا أنه قد لا يكون أمرًا فعالًا بالنسبة لكل المستخدمين.
تصميم شيك وكاميرا 50 ميجابكسل.. أرخص موبايل أوبو للشباب |اعرف مواصفاته
يذهب البعض من راغبي الشراء إلى تصميم الهاتف أولًا حتى قبل النظر في مواصفاته وإمكاناته، حيث هناك العديد من الهواتف الجيدة ولكن قد يلائم التصميم الخاص بها الشباب، ويتميز هاتف Oppo A38 من شركة أوبو بتصميم المميز.
بخطوات بسيطة.. كيف تتخلص من مئات الإيميلات؟
يُعد التسويق عبر البريد الإلكتروني أمرًا ضخمًا بالنسبة للعديد من الشركات، وسواء قمت بالتسجيل في قائمة بريدية عن قصد أو بدأت بشكل عشوائي في تلقي رسائل البريد الإلكتروني من شركة ما في يوم من الأيام، فمن الضروري مراجعة الإيميلات الخاصة بك لتفريغ المساحة لديك.
ينافس الفلاجشيب.. أفضل موبايل شاومي للفئة المتوسطة | اعرف مواصفاته
تتميز فئة Redmi Note من شركة شاومي بأنها تقدم مواصفات قوية للغاية مع الاحتفاظ بالسعر المناسب الذي يتلاءم مع القدرات المادية للفئة المتوسطة، ويعد هاتف Redmi Note 13 Pro الذي أطلقته الشركة مؤخرًا واحدا من أفضل وأقوى الهواتف التي تنافس الفلاجشيب مع سعر أرخص.