عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| 5 طرق تنقذك من اختراق واتساب.. وأرخص موبايل أوبو للشباب

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

5 طرق تنقذك من اختراق واتساب WhatsApp

 

كثيرًا ما يستخدم المُحتالون مكالمات واتساب WhatsApp لخداع الأشخاص للكشف عن بيانات شخصية أكثر حساسية أو مصرفية، حيث يُواجه المُستخدمون زيادة في عمليات الاحتيال عبر واتساب.

 

لمنع استرجاعها.. إزاي تتخلص من الصور نهائيًا على الميموري كارد؟|اعرف الخطوات


يسعى الكثير إلى حذف الصور على بطاقة الذاكرة أو “الميموري كارد”، ولكن قد يتعرض البعض لمشكلات عند حذف الصور منها الحذف بطريقة قد لا تكون آمنة.

 

امنع المكالمات غير المرغوب فيها على هاتفك بهذه الطريقة


يعاني الكثير من تلقي مكالمات عشوائية وغير مرغوب فيها لا نهاية لها، الأمر الذي يزعجك وينتهك خصوصيتك، وعلى الرغم من حظر المكالمات إلا أنه قد لا يكون أمرًا فعالًا بالنسبة لكل المستخدمين.


تصميم شيك وكاميرا 50 ميجابكسل.. أرخص موبايل أوبو للشباب |اعرف مواصفاته


يذهب البعض من راغبي الشراء إلى تصميم الهاتف أولًا حتى قبل النظر في مواصفاته وإمكاناته، حيث هناك العديد من الهواتف الجيدة ولكن قد يلائم التصميم الخاص بها الشباب، ويتميز هاتف  Oppo A38 من شركة أوبو بتصميم المميز.

 

بخطوات بسيطة.. كيف تتخلص من مئات الإيميلات؟


يُعد التسويق عبر البريد الإلكتروني أمرًا ضخمًا بالنسبة للعديد من الشركات، وسواء قمت بالتسجيل في قائمة بريدية عن قصد أو بدأت بشكل عشوائي في تلقي رسائل البريد الإلكتروني من شركة ما في يوم من الأيام، فمن الضروري مراجعة الإيميلات الخاصة بك لتفريغ المساحة لديك.

 

ينافس الفلاجشيب.. أفضل موبايل شاومي للفئة المتوسطة | اعرف مواصفاته


تتميز فئة Redmi Note من شركة شاومي بأنها تقدم مواصفات قوية للغاية مع الاحتفاظ بالسعر المناسب الذي يتلاءم مع القدرات المادية للفئة المتوسطة، ويعد هاتف Redmi Note 13 Pro الذي أطلقته الشركة مؤخرًا واحدا من أفضل وأقوى الهواتف التي تنافس الفلاجشيب مع سعر أرخص.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تجار الدولار في ورطة.. مفاجأة سعيدة للمصريين

تحوّل مفاجئ وأمطار غزيرة | الأرصاد تفجّر مفاجأة بشأن طقس الساعات القادمة

تعليق مثير لـ نبيل الحلفاوي على عودة محمد صلاح للعلاج في ليفربول

مصر تحقق الحلم النووي.. السيسي وبوتين يفتتحان مشروع القرن الحادي والعشرين

ناقد رياضي يضع محمد صلاح في موقف مُحرج برسالة شديدة اللهجة

تفاصيل الانتشار الأمني أمام منزل مرتضى منصور بالمهندسين.. فيديو

مع اقتراب رمضان |مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

بأمر كلوب.. محمد صلاح يغادر معسكر منتخب مصر بأمم إفريقيا ويعود لـ ليفربول

ترشيحاتنا

طلب إحاطة لوزير التجارة والصناعة لمواجهة الارتفاعات الجنونية فى أسعار الحديد

لتجنب انفتاح بابها بالجو.. طلب جديد من إدارة الطيران الأمريكية بشأن بوينج 737

بعد حدوث انزلاق أرضي أودي بحياة العشرات.. زلزال قوي يضرب الصين

أسعار الذهب اليوم الإثنين 22 -1-2024 في آخر تحديث

صحيفة: ضغوط أمريكية أوروبية على إسرائيل لتسهيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة

سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الإثنين 22 يناير 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الأفضل.. فساتين الفنانات الجريئة بحفل joy awards | شاهد

«صلاح» يرحل اليوم|سيناريوهات صعود مصر إلى دور الـ16 حال الخسارة من الرأس الأخضر

تحذيرات الأرصاد والذروة غدًا|برودة وأمطار غزيرة.. ومنخفض جوي يضرب البلاد خلال ساعات

تغمره المياه من الجانبين| شاهد.. أغرب ممشى في العالم

فيديو

الجو والرطوبة السبب .. محمد صلاح يعلق على إصابته في مواجهة غانا

إسلام إبراهيم: بحضر لفيلم جديد هقدم فيه شخصية الناس كلها بتحبها |خاص

رد الجميل.. فلسطينية تطلق اسم عبد الفتاح السيسي على مولودها

ظهرت بلوك لامع في joy awards.. ومفاجأة حول شيرين وحسام حبيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

اﻟﻤﺰﻳﺪ