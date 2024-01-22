أخبار التكنولوجيا| 5 طرق تنقذك من اختراق واتساب.. وأرخص موبايل أوبو للشباب

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

كثيرًا ما يستخدم المُحتالون مكالمات واتساب WhatsApp لخداع الأشخاص للكشف عن بيانات شخصية أكثر حساسية أو مصرفية، حيث يُواجه المُستخدمون زيادة في عمليات الاحتيال عبر واتساب.



يسعى الكثير إلى حذف الصور على بطاقة الذاكرة أو “الميموري كارد”، ولكن قد يتعرض البعض لمشكلات عند حذف الصور منها الحذف بطريقة قد لا تكون آمنة.



يعاني الكثير من تلقي مكالمات عشوائية وغير مرغوب فيها لا نهاية لها، الأمر الذي يزعجك وينتهك خصوصيتك، وعلى الرغم من حظر المكالمات إلا أنه قد لا يكون أمرًا فعالًا بالنسبة لكل المستخدمين.



يذهب البعض من راغبي الشراء إلى تصميم الهاتف أولًا حتى قبل النظر في مواصفاته وإمكاناته، حيث هناك العديد من الهواتف الجيدة ولكن قد يلائم التصميم الخاص بها الشباب، ويتميز هاتف Oppo A38 من شركة أوبو بتصميم المميز.



يُعد التسويق عبر البريد الإلكتروني أمرًا ضخمًا بالنسبة للعديد من الشركات، وسواء قمت بالتسجيل في قائمة بريدية عن قصد أو بدأت بشكل عشوائي في تلقي رسائل البريد الإلكتروني من شركة ما في يوم من الأيام، فمن الضروري مراجعة الإيميلات الخاصة بك لتفريغ المساحة لديك.



تتميز فئة Redmi Note من شركة شاومي بأنها تقدم مواصفات قوية للغاية مع الاحتفاظ بالسعر المناسب الذي يتلاءم مع القدرات المادية للفئة المتوسطة، ويعد هاتف Redmi Note 13 Pro الذي أطلقته الشركة مؤخرًا واحدا من أفضل وأقوى الهواتف التي تنافس الفلاجشيب مع سعر أرخص.