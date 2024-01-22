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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بأمر كلوب| مدير فني جديد في طريقه لتدريب ليفربول .. ما القصة؟

يورجن كلوب
يورجن كلوب

فتح يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، الباب أمام السويدي سفين جوران إيريكسون لتدريب الفريق لمدة يوم واحد فقط.. فما القصة؟

من هو سفين إيريكسون؟

سفين جوران إيريكسون من مواليد 5 فبراير 1948 في سوني في السويد، هو لاعب كرة قدم سويدي سابق، ومدرب كرة قدم حالي، حيث درّب العديد من الأندية والمنتخبات خلال مسيرته كمدرب.

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درّب إيريكسون، منتخب إنجلترا لكرة القدم بين عامي 2001 و2006، وفي موسم 2008/2007 درَّب نادي مانشستر سيتي، ومنذ عام 2008 درَّب منتخب المكسيك لكرة القدم، كما درَّب ساحل العاج في كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا.

كشف إيركسون، مؤخرا، أنه يتبقى أمامه عام واحد فقط ليعيشه في أفضل الحالات، بعد ما تم تشخيص إصابته بسرطان البنكرياس، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا".

مدرب ليفربول ليوم واحد

خلال جولة من المقابلات التليفزيونية أثناء الكشف عن حالته الصحية، كشف مدرب المنتخب الإنجليزي السابق عن عشقه لفريق ليفربول، وكم كان يرغب في تدريبه.

وألمح روبي فاولر، الذي لعب تحت قيادة إيريكسون في المنتخب الإنجليزي، على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) أن هناك دعوة لقيام إيريكسون بتدريب فريق أساطير ليفربول في ملعب أنفيلد في عام 2024.

يورجن كلوب المدير الفني للريدز بدوره رحّب بقدوم سفين جوران إيريكسون، حيث نقلت عدة صحف تصريحات لكلوب قال فيها: "لسوء الحظ أنا لا أعرفه.. أنا أعرفه ولكني لم أقابله من قبل، سمعت بشأن أنباء مباراة الأساطير وأشياء مثل هذه.. أنا لست مسؤولاً عن هذا، لذلك لا يمكنني قول أي شيء بشأن هذا الأمر".

أما فيما يخص رغبة “إيريكسون” في تدريب ليفربول، أكد “كلوب”: "الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو إنه مرحب به للغاية للحضور إلى هنا، ويمكنه أن يجلس في مكتبي، ويقوم بعملي ليوم واحد إذا أراد هذا.. لا توجد مشكلة في ذلك".

وأردف المدرب الألماني: "ربما تواجده على مقعد المدير الفني في المباراة أصعب قليلً.ا. ولكن وجوده هنا وإظهار كل شيء له وكيف تطور هذا النادي الرائع على مدار سنوات، أعتقد أن هذا شيء سنخبره به.. يمكنه الحضور إلى هنا وقضاء بعض الساعات الممتعة هنا.. أنا متأكد من هذا".

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