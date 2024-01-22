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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

شاومينج ينشر إجابات امتحانات الإعدادية بعد دقائق من فتح اللجان

شاومينج
شاومينج

نشرت جروبات شاومينج على تليجرام إجابات امتحانات الصف الثالث الإعدادي التي يؤديها الآن الطلاب في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 .

ياتي ذلك بعد أن نجح شاومينج في نشر صور أسئلة امتحانات الصف الثالث الإعدادي بعد دقائق قليلة من توزيعها في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 

وكان قد نشر شاومينج على تليجرام رسالة مجاورة لصور أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 التي نشرها بعد توزيعها في اللجان قائلا : جاري الحل 

وكان قد شدد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة مكافحة الغش بكافة أشكاله في جميع لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ،  مؤكداً على محاسبة كل من يخالف ضوابط العملية الإمتحانية .

وكانت قد صدرت تعليمات رسمية لجميع لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ، تشدد على عدم السماح نهائيا بدخول أو استخدام التليفون المحمول داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 للطلبة أو الملاحظين ، مع التأكيد على ضرورة تهيئة المناخ المناسب والهدوء وبث روح الطمأنينة داخل نفوس الطلاب

كما أكدت التعليمات الصادرة من مديريات التربية والتعليم للجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ، على ضرورة حظر دخول أو تجول العمال داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 إلا بعد موافقة من رئيس اللجنة 

وشملت التعليمات ايضا ضرورة الإبلاغ عن الحالات التي يتم رصدها بلجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 أثناء الغش بالتليفون أو أي بأي وسيلة أخرى لغرفة عمليات المديرية.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024  بالقاهرة “عام”

الأربعاء  17 يناير : اللغة العربية والخط والاملاء + التربية الدينية

الخميس 18 يناير : الدراسات الاجتماعية + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الأحد 21 يناير  : الجبر والاحصاء + التربية الفنية

الإثنين 22 يناير : العلوم

الثلاثاء 23 يناير : الهندسة

الأربعاء 24 يناير : اللغة الأجنبية

 

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 محافظة الجيزة

الأربعاء 17 يناير 2024 : اللغة العربية والخط

الخميس 18 يناير 2024 : الجبر والإحصاء + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الأحد 21 يناير 2024 : الهندسة

الإثنين 22 يناير 2024 : اللغة الأجنبية + التربية الدينية

الثلاثاء 23 يناير 2024 : العلوم + التربية الفنية

الأربعاء 24 يناير 2024 : الدراسات الإجتماعية + التربية الرياضية (خاص بالسعيدية)

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