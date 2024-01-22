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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قنديل: جامعة حلوان تدعم المشروعات البحثية التطبيقية لحل مشكلات مجتمعية حقيقية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان خلال افتتاحه ندوة التعريف بمصادر التمويل المحلية والدولية للمشروعات البحثية التنموية، على دعم إدارة الجامعة للمشروعات البحثية التطبيقية التي تستهدف حل مشكلات مجتمعية حقيقية. كما حث الدكتور قنديل أساتذة الجامعة وطلاب الدراسات العليا على الاستفادة من هذه الندوات لتبادل الأفكار وطرح مقترحات لمشروعات بحثية تنموية مشتركة بين عدة كليات.


جاء ذلك وفقا للبيان الصادر من جامعة حلوان حيث نظمت وحدة إدارة المشروعات بالتعاون مع مكتب المنح والتعاون الدولي ندوة للتعريف بمصادر التمويل المحلية والدولية للمشروعات البحثية التنموية بكليات داخل الحرم الجامعي.

عقدت فعاليات الندوة تحت رعاية ودعم وحضور الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الاستاذة فريدة محمد هاشم امين الجامعة المساعد للدراسات العليا .

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وحاضر فى الندوة  الدكتور رضوان عبد الحميد مدير وحدة ادارة المشروعات بالجامعة، ا.م.د/ محمد عصام الدين عبد الوهاب عبد الجواد أستاذ مساعد التكنولوجيا الحيوية الجزيئية والخلوية والصناعية والمناعة الجزيئية بكلية العلوم والمدير السابق لمكتب المنح الدولية والمشروعات الدولية والعلاقات بالجامعة.
 
ومن جانبه أوضح الدكتور عماد ابو الدهب على حرص الجامعة على عقد الندوات التى تسهم في دعم منظومة البحث العلمي، والمساهمة في تحفيز وتمكين مقومات التميز في البحث العلمي والابتكار والإبداع لتطوير وتوسيع نطاق البحوث العلمية والارتقاء بمستوى البحث العلمي ومخرجاته وتوجيهه لدعم التنمية القومية.

وخلال الندوة تم إلقاء الضوء على أهم فرص التمويل للمشروعات البحثية  المتاحة، كذلك تم استعراض طريقة التقديم وكتابة المشاريع البحثية، وأجريت مناقشات مع الحضور من أعضاء هيئة التدريس والباحثين عن أهم المعوقات التي تواجه الباحثين وطرق التغلب عليها.

جامعة حلوان

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الدكتور السيد قنديل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان السيد قنديل رئيس جامعة حلوان

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