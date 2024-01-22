وظائف خالية برواتب تبدأ من 3500 جنيه حتى 13 ألفا.. قدم الآن

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين، عن فرص العمل التي توفرها وزارة العمل من خلال نشرة التوظيف، التي تنشرها بشكل نصف شهري، لتوفير فرص عمل في 9 محافظات من ضمنها محافظة القاهرة، في 12 شركة قطاع خاص برواتب تبدأ من 3500 جنيه حتى 13 ألف جنيه.

وظائف

وظائف خالية في السلام للمقاولات

2 مدير منطقة أمن، على أن يكون حاصلًا على مؤهل عالي ويتمتع بخبرة 5 سنوات.

8 مشرف أمن، من الحاصلين على مؤهل عالي وتتراوح أعمارهم ما بين 30 و40 عامًا، يتمتعون بخبرة 3 سنوات، براتب يتراوح ما بين 6 آلاف جنيه و7 آلاف جنيه.

50 فرد أمن، حاصلًا على (مؤهل متوسط – إعدادي – ابتدائي) ويتراوح عمره بين 19 و45 عامًا، برواتب تتراوح ما بين 4680 جنيهًا و5400 جنيه.

5 مساعد أمين مخازن، حاصلًا على مؤهل متوسط من الذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و35 عامًا، كما يتمتع بخبرة سنتين.

10 سائق مهني، يتراوح سنه بين 20 و45 عامًا.

وظائف خالية في مترو ماركت



- أن يكونوا حاصلين على مؤهل عالي أو متوسط.

- ألا يقل السن عن 35 عامًا وألا يزيد على 45 عامًا.

- راتب يبدأ من 3500 جنيه حتى 4200 جنيه.

وظائف خالية في كرتونة



300 مندوب بيع وتجزئة.

15 مندوب تحصيل.

10 مندوب تفعيل.

- وظائف خالية لـ20 مندوب بيع.

الشروط

- مؤهل عالي أو متوسط.

- السن: 40:21 عامًا.

المميزات

- الراتب: من 4000 جنيه حتى 5000 جنيه حسب موقع العمل.

- 6 أيام عمل.

- مع الأخذ في الاعتبار أن الراتب في حالة امتلاك سيارة، دراجة بخارية يتكون من أساسي 3181 جنيها + بدل مواصلات 1712 جنيها + عمولة 3181 جنيها.

- وفي حال عدم امتلاك سيارة يكون الأساسي 2900 + بدل مواصلات 1350 جنيها + عمولة 2900 جنيه.

وظائف خالية في ناسيتا لخدمات اللوجسيتك

7 سائق مندوب رخصة ثالثة – خبرة: 4:2 سنوات.

10 سائق توصيل رخصة أولى وثانية – خبرة 10:2 سنة.

وظائف خالية في قباني

10 فرد أمن.

10 عامل بوفيه.

10 عامل خدمات.

وظائف خالية في كايرو سيكيورتي إنترناشونال



5 سكرتارية: إناث – خبرة 3 سنوات – 35:21 سنة – راتب: 5000 جنيه.

20 فني تيار خفيف: خبرة من 3:1 سنوات – العمر: 45:21 عامًا – براتب: 4950 جنيهًا.

25 مشرف أمن: خبرة من 5:2 سنوات – العمر: 50:35 عامًا – راتب: 5000 جنيه.

150 فرد أمن: العمر 60:22 عامًا – راتب 3800 جنيه.

10 سائق (خاص): العمر: 55:45 عامًا – راتب 4600 جنيه.

5 مسؤول تعيينات: العمر 32:22 عامًا – خبرة من 3:2 سنوات – راتب 5000 جنيه.

وظائف خالية في حراسات للأمن والحراسة



- أن يكونوا حاصلين على مؤهل عالي أو متوسط.

- أن تتراوح أعمارهم بين 45:21 عامًا.

- راتب: 4500 جنيه.

وظائف خالية في الثريا للخدمات الأمنية

- تأمين اجتماعي وصحي.

- بوليصة تأمين.

- إجازات سنوية.

- أرباح.

مواقع العمل

- العين السخنة.

- مدينة نصر.

- التجمع الخامس.

- العبور.

- العاصمة الإدارية.

- العاشر من رمضان.

- القطامية.

- الجيزة.

- 6 أكتوبر.