مندوب المغرب بالجامعة العربية: حل القضية الفلسطينية مفتاح الأمن والسلام في المنطقة

أكد السفير محمد أيت أوعلي، المندوب الدائم لدولة المغرب لدى جامعة الدول العربية رئيس الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، أن عقد هذه الدورة الطارئة لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين تأتي في ظل استمرار التصعيد الخطير من إسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال، والتي أدت لاستشهاد أكثر من 24 ألف مواطن فلسطيني و7 آلاف مفقود وأكثر من 61 ألف مصاب، ثلثيهم من الأطفال والنساء.



وأضاف المندوب الدائم للمغرب بالجامعة العربية، أنه بسبب تلك الحرب الغاشمة التي تشنها إسرائيل على فلسطين تم تهجير نحو مليون ونصف فلسطيني، وتدمير البنية التحتية من مدارس ومستشفيات ودور عبادة ومراكز إيواء وغيرها.

وشدد على أن القضية الفلسطينية ستبقى هي مفتاح الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، وأن حل الدولتين هو الضمانة الوحيدة للعيش بسلام للدولتين ولشعوب المنطقة بأكملها.



وجدد التأكيد على موقف دولة المغرب الثابت في دعم فلسطين، والمساعي المستمرة للملك محمد السادس ملك المغرب رئيس لجنة القدس، لدعم الشعب الفلسطيني والتخفيف عنه.