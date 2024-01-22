بعد تدهور العلاقات.. رئيس وزراء بولندا الجديد يصل العاصمة الأوكرانية

أعلن مكتب رئيس الوزراء البولندي الجديد، اليوم الاثنين، أن دونالد تاسك قد وصل إلى أوكرانيا المجاورة للقاء الرئيس فولوديمير زيلينسكي، بهدف زيادة تعزيز العلاقات مع اقتراب الحرب مع روسيا من السنتين.

وأظهر مقطع فيديو أصدره مكتب تاسك أن الزعيم الذي تم تنصيبه حديثا، والذي تولى منصبه الشهر الماضي، يصل إلى محطة القطار الرئيسية في كييف في رحلته الأولى إلى أوكرانيا كرئيس للوزراء.

وتتزامن زيارة تاسك، التي سيلتقي خلالها أيضا بنظيره الأوكراني، دينيس شميهال، مع عطلة يوم الوحدة في أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية البولندي، رادوسلاف سيكورسكي، الأسبوع الماضي، إن حكومة تاسك تستكشف كيفية صنع المزيد من الذخيرة والمعدات العسكرية كجزء من حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا.

وبرزت وارسو كحليف رئيسي لكييف حيث تدافع عن نفسها ضد روسيا وتسعى للحصول على المزيد من الدعم المالي والعسكري من الشركاء الغربيين؛ كما استقبلت بولندا أيضا أكثر من مليون لاجئ أوكراني.

لكن خلال الأشهر الأخيرة، تدهورت العلاقات بين البلدين وسط احتجاج من قبل سائقي الشاحنات البولنديين على الحدود، مما هدد بالحد من الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا. ولكن الأسبوع الماضي، اتفقوا على تعليق احتجاجاتهم، التي كانت تهدف إلى إلغاء وصول سائقي الشاحنات الأوكرانيين بدون تصريح إلى الاتحاد الأوروبي، حتى 1 مارس.