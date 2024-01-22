الأفراح شهرتني.. مصور من ذوي الهمم: طورت نفسي بدون تدريب

قال عبد الرحمن ممدوح مصور من ذوي القدرات الخاصة، :" اشتريت أول كاميرا في شهر ديسمبر عام 2020، و لكن مهتم بالتصوير منذ عام 2017".

مصور من ذوي القدرات الخاصة : لم أتدرب في أي مكان

وأضاف عبد الرحمن ممدوح خلال لقائه عبر فضائية "ten"، قائلاً:"بدأت بتصوير المناظر الطبيعية ، لكن لم تكن مشهورة في مصر، و أنا كنت عايز أتشهر، فبدأت بتصوير الأفراح، كانت صعبة في الأول لأن كنت مش معروف، فبدأت بفرح صاحبي".

أول صورة ألتقطها عبد الرحمن ممدوح

وأشار عبد الرحمن ممدوح مصور من ذوي القدرات الخاصة إلى، أنه بدأ بعد ذلك التصوير في مجال التصوير الصحفي، ولفت إلى أنه لم يتدرب في أي مكان، و لكنه قام بتطوير نفسه.