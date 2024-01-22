مؤسسة مجاهد نصار تحتفل بنجاح الموسم الثالث لمهرجان قادرون باختلاف

احتفلت مؤسسة مجاهد نصار للتنمية والأعمال الخيرية، بقيادة الدكتورة سحر المغربي، المدير التنفيذي، بالنجاح الساحق لفعاليات مهرجان قادرون باختلاف في نسخته الثالثة تحت شعار " الإعاقة انطلاقة".

المهرجان نظمته مؤسسة مجاهد نصار في مطلع شهر يناير الجاري بنادي التنمية الرياضية بشبرا الخيمة للاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم وتكريم المتفوقين والموهوبين من الأطفال “ القادرون باختلاف”.

حضر الفعالية النائب مجاهد نصار ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب و قيادات التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي و نجوم الفن والشخصيات العامة وقيادات المجتمع المدني والقيادات التنفيذية بشبرا الخيمة.

المهرجان ولد عملاقاً

وقالت الدكتورة سحر المغربي ، المدير التنفيذي لمؤسسة مجاهد نصار للتنمية و الأعمال الخيرية أن مهرجان "الإعاقة انطلاقة" ولد عملاقاً وشهد حضوراً لافتاً ومشاركات متنوعة وحقق نجاحاً مبهراً على كافة المستويات والفعاليات الترفيهية والفنية والثقافية التي تضمنها المهرجان.



ووجهت الدكتورة سحر المغربي الشكر لكل فريق عمل المهرجان وعلى رأسهم الإعلامي الكبير والإذاعي أحمد عبد الهادي ، المذيع بالتلفزيون المصري وراديو مصر على المساهمة في نجاح المهرجان إعلامياً والتقديم الرائع للفقرات الفنية والضيوف ، كما شكرت مجموعات المتطوعين من مؤسسة مجاهد نصار على ما بذلوه من جهود كبيرة خلال اليوم الترفيهي الذي نظمته المؤسسة للأطفال ذوي الهمم بنادي التنمية الرياضية بشبرا الخيمة ، وكذلك الفريق الإعلامي للمؤسسة ، والتي ساهمت في خروج المهرجان بالشكل اللائق.

وأوضحت الدكتورة سحر المغربي أن مؤسسة مجاهد نصار للتنمية و الأعمال الخيرية تحرص على تنفيذ وتنظيم هذا المهرجان والعرس الترفيهي والتكريمي لذوي الهمم سنوياً وبشكل متطور في كل نسخة لإدخال البهجة والسرور في نفوس الأطفال.

وقال الكاتب الصحفي زين العابدين رشدي ، المنسق الإعلامي للمؤسسة أن الدكتورة سحر المغربي لديها استراتيجية واضحة للاهتمام بشريحة ذوي الهمم وتعمل على استدامة البرامج والأنشطة والمشروعات والفعاليات والخدمات التي تقدمها مؤسسة مجاهد نصار لتلك الشريحة الهامة في المجتمع ، بهدف دمجهم في كل مجالات الحياة وتسليط الضوء على هذه النماذج الفريدة وحشد الدعم المجتمعي لكسر الحواجز أمامهم ومنحهم نفس الفرص في الحياة.

جاء الاحتفال بنجاح فعاليات مهرجان الإعاقة انطلاقة بمؤسسة مجاهد نصار للتنمية و الأعمال بحضور الدكتورة سحر المغربي ، المدير التنفيذي للمؤسسة ، والأستاذ وائل جودة ، مدير البرامج والمشروعات ، والأستاذ محسن السيسي ، والأستاذة فاطمة شعراوي ، والإعلامي زين العابدين رشدي ، والأستاذة شروق عبدالله والاستاذة شهد سيد والاستاذة جهاد ممدوح ، وعدد كبير من فريق عمل ومجموعات البحث والمتطوعين بمؤسسة مجاهد نصار للتنمية و الأعمال الخيرية ، حيث كرمت الدكتورة سحر المغربي أعضاء وفريق عمل المهرجان واليوم الترفيهي وتوزيع الهدايا عليهم.