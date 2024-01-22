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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال الصراع مع روسيا.. 30 مليار يورو دعما عسكريا من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا

قال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد الأوروبي زود أوكرانيا بالذخيرة والأسلحة بقيمة 30 مليار يورو، وقام بتدريب ما يقرب من 40 ألف جندي أوكراني خلال الصراع مع روسيا.

وأضاف بوريل في مقال نشرته صحيفة الباييس الإسبانية، أن الصراع بين روسيا وأوكرانيا ساعد في تعزيز الوحدة حلف شمال الأطلسي "الناتو".

واعترف بوريل: "ومع ذلك، فقد كنا في كثير من الأحيان بطيئين للغاية في تسليم الأسلحة اللازمة إلى أوكرانيا، ولم نتحرك إلا عندما بدا أن روسيا قادرة على المضي قدمًا". 

وتابع: "مع تطلعنا إلى المستقبل، نحتاج إلى نقلة نوعية، نحن بحاجة إلى الانتقال من دعم أوكرانيا لطالما استغرق الأمر، إلى الالتزام بكل ما يلزم لتحقيق النصر".

وفي قمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة التي انعقدت في بروكسل في الفترة من 14 إلى 15 ديسمبر، منع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إدخال تعديلات على مقترح ميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة 2024-2027 والتي كانت ستوفر 50 مليار يورو لـ أوكرانيا. 

واقترحت المجر تقديم مساعدات مالية لكييف بشكل تدريجي، على أساس سنوي، مع رقابة صارمة على الإنفاق، كما دعت أيضًا إلى استخدام مصادر التمويل من خارج الميزانية، بدلاً من الحصول على قروض مشتركة.

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