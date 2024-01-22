عرضوها في الكنيست.. فيديو يظهر سرقة آثار من غزة

انتشر مقطع فيديو صادم يظهر سرقة آثار من غزة وعرضها في متحف الكنيست الإسرائيلي.

جاء في مقطع الفيديو الذي نشرته شبكة “رؤيا” الأردنية أن قوات الاحتـ لال الإسرائيلي سرقت آثارًا من غزة لتعرضها في متحف الكنيست الإسرائيلي.

وأظهر مقطع الفيديو صورًا لعمليات السرقة قبل وضعها في المتحف وبعد وضعها.

غزة اليوم

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل"، اليوم الإثنين، انقطاع خدمات الاتصالات عن قطاع غزة للمرة الـ 10 منذ 7 أكتوبر بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي.

وقالت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" في بيان لها: "نأسف للإعلان عن انقطاع خدمات الاتصالات مع قطاع غزة للمرة العاشرة منذ السابع من أكتوبر؛ بسبب استمرار العدوان وتصاعده على مختلف مناطق القطاع".