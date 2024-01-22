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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الاحتلال الإسرائيلي يعلن توسيع نطاق عملياته في خان يونس بقطاع غزة

قناة القاهرة الإخبارية
قناة القاهرة الإخبارية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن توسيع نطاق عملياته العسكرية في خان يونس بجنوب قطاع غزة.

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وفي سياق ذات صلة، قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لويس ميجيل بوينو، إنّ الاتحاد الأوروبي ناقش اليوم في اجتماع بروكسل حلولا مستدامة  لإنهاء الصراع بين فلسطين ودولة الاحتلال الإسرائيلي واصفا هذا الأمر بأنه "قضية أساسية"، مشددًا على أن تأسيس الدولة الفلسطينية وحل الدولتين هو الحل الوحيد لإنهاء الصراع.

وأضاف بوينو، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "حل الدولتين ينهي الصراع، وبوريل قال إن الوقت قد حان لحشد دولي كبير في إتجاه دولي كبير لتأسيس دولة فلسطينية".

وتابع المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي: "أي استراتيجية مبنية على حل عسكري لن تنفع أو تحقق أهدافا حقيقية على الأرض بشكل مستدام، وبهذا القصف المستمر تزرع إسرائيل بذور الكراهية للأجيال التي في أيديها تحقيق السلام المستدام، وبالتالي، نحن نريد حلا آخر، وهو الحل السياسي وهو ما يرفضه نتنياهو".

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